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Красный Крест попросил доступ в Еленовку. Чтобы собрать информацию и не только

Фото: представители МККК хотят получить доступ в Еленовку (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Представители Международного комитета Красного Креста намерены попасть в колонию в Еленовке, где в результате совершенного россиянами теракта погибли украинские военнопленные.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил специалист по связям с общественностью и медиа МККК Александр Власенко.

"Мы знаем об этой трагедии в колонии в Еленовке. Мы видели фотографии. Но наших представителей на тот момент там не было, а также не было независимых представителей, от которых мы бы могли получить информацию... Мы попросили соответствующие структуры в Донецке, чтобы мы смогли туда попасть как можно быстрее", - сказал представитель организации.

Власенко отметил, что представители Красного Креста хотят попасть в Еленовку, чтобы прежде всего, чтобы оказать помощь раненым украинским гражданам, которых там удерживают, а также эвакуировать их, если будет возможность.

"И конечно же для того, чтобы получить максимальное количество информации (в частности, о погибших - ред.), которую в дальнейшем мы передадим родственникам пленных", - заявил он.

Напомним, российские оккупанты совершили теракт в Еленовской колонии и обвинили в нем украинских военных. Все что известно о трагедии вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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Красный КрестЕленовкаТерактВойна России против Украины