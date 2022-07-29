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Червоний Хрест попросив доступ в Оленівку. Щоб зібрати інформацію і не тільки

Фото: представники МКЧХ хочуть отримати доступ в Оленівку (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста мають намір потрапити в колонію в Оленівці, де в результаті вчиненого росіянами теракту загинули українські військовополонені.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив фахівець зі зв’язків з громадськістю та медіа МКЧХ Олександр Власенко.

"Ми знаємо про цю трагедію в колонії в Оленівці. Ми бачили фотографії. Але наших представників на той момент там не було, а також не було незалежних представників, від яких ми б могли отримати інформацію... Ми попросили відповідні структури в Донецьку, щоб ми змогли туди потрапити якомога швидше", - сказав представник організації.

Власенко зазначив, що представники Червоного Хреста хочуть потрапити в Оленівку, щоб перш за все, щоб надати допомогу пораненим українським громадянам, яких там утримують, а також евакуювати їх, якщо буде можливість.

"І звичайно ж для того, щоб отримати максимальну кількість інформації (зокрема, про загиблих - ред.), яку надалі ми передамо родичам полонених", - заявив він.

Нагадаємо, російські окупанти вчинили теракт в Оленівській колонії та звинуватили в ньому українських військових. Все що відомо про трагедію, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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