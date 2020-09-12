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Красный Крест получит доступ к пленным до конца сентября, - Ермак

Автор: РБК-Украина

На нормандской встрече в Берлине помощники лидеров Украины, России, Германии и Франции договорились ускорить подготовку обмена пленными на Донбассе. Международный комитет Красного Креста должен получить доступ к пленным на оккупированных территориях до конца сентября.

Об этом на брифинге в Одессе заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"До конца этого месяца будет получен беспрепятственный доступ Красного Креста на неподконтрольную территорию к нашим гражданам. Мы ожидаем, что это ускорит процесс обмена и возвращения граждан", - заявил Ермак.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина работает над освобождением каждого политзаключенного и пленного украинца. По его словам, Украина своих не бросает.

На сегодня известно, что Украина еще не получила список лиц, которых запрашивают для обмена представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Посредником в обмене выступает миссия ОБСЕ, украинская сторона свои списки уже передала. Еще в августе Ермак допускал, что новый обмен пройдет в ближайшие недели.

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Новости Украины ДонбасспленныеКрасный КрестАндрей Ермак