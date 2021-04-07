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Красный Крест передал на оккупированный Донбасс 100 тонн "гуманитарки"

Автор: Инна Собора

Через КПВВ "Счастье" на временно оккупированную территорию Донбасса проехали одиннадцать грузовых автомобилей от Международного Комитета Красного Креста. Местным жителям передали около 100 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Так, в багажном отделении грузовых автомобилей на оккупированные территории повезли строительные материалы и матрасы.

"Отметим, что это уже третий гуманитарный груз, который пересек линию разграничения через КПВВ "Счастье" в сторону оккупированной части Луганщины, однако движение для граждан этим дорожным коридором и до сих пор заблокировано российско-оккупационными войсками", - отмечают украинские пограничники.

Ранее Украина через контрольный пункт въезда-выезда "Счастье" пропустила партию тестов на COVID для оккупированного Луганска.

РБК-Украина писало, что правительство Австрии приняло решение выделить Украине 1,5 млн евро. Средства предоставляются на гуманитарные проекты на Донбассе.

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Новости Украины Красный КрестГуманитарная помощь
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