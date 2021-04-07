Червоний Хрест передав на окупований Донбас 100 тон "гуманітарки"

Через КПВВ "Щастя" до тимчасово окупованої території Донбасу проїхали одинадцять вантажних автомобілів від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Місцевим жителям передали близько 100 тонн гуманітарної допомоги.
Так, у багажному відділенні вантажних автомобілів на окуповані території повезли будівельні матеріали та матраци.
"Зазначимо, що це вже третій гуманітарний вантаж, який перетнув лінію розмежування через КПВВ "Щастя" в бік окупованої частини Луганщини, однак рух для громадян цим дорожнім коридором і досі заблокований російсько-окупаційними військами", - наголошують українські прикордонники.
Раніше Україна через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Щастя" пропустила партію тестів на COVID для окупованого Луганська.
РБК-Україна писало, що уряд Австрії прийняв рішення виділити Україні 1,5 млн євро. Кошти надаються на гуманітарні проекти на Донбасі.