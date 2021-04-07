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Червоний Хрест передав на окупований Донбас 100 тон "гуманітарки"

Автор: Инна Собора

Через КПВВ "Щастя" до тимчасово окупованої території Донбасу проїхали одинадцять вантажних автомобілів від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Місцевим жителям передали близько 100 тонн гуманітарної допомоги.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Так, у багажному відділенні вантажних автомобілів на окуповані території повезли будівельні матеріали та матраци.

"Зазначимо, що це вже третій гуманітарний вантаж, який перетнув лінію розмежування через КПВВ "Щастя" в бік окупованої частини Луганщини, однак рух для громадян цим дорожнім коридором і досі заблокований російсько-окупаційними військами", - наголошують українські прикордонники.

Раніше Україна через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Щастя" пропустила партію тестів на COVID для окупованого Луганська.

РБК-Україна писало, що уряд Австрії прийняв рішення виділити Україні 1,5 млн євро. Кошти надаються на гуманітарні проекти на Донбасі.

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Новини України Красный КрестГуманітарна допомога
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