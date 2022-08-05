Фото: Червоний Хрест обіцяє виплати українцям: хто та скільки отримає (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українські посадовці змогли домовитись про додаткову фінансову допомогу для постраждалих від війни в Україні. Протягом чотирьох місяців Червоний Хрест буде виплачувати по майже 4000 гривень окремим категоріям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.

Скільки можна отримати від Червоного Хреста: Протягом чотирьох місяців будуть відбуватись виплати у розмірі близька 3850 гривень.

Хто може отримати допомогу: Ветерани - особи з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ груп.

Як отримати виплату: Треба подати онлайн заяву через Портал Дія за допомогою послуги єПідтримка