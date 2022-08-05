Червоний Хрест обіцяє виплати українцям: хто та скільки отримає
Українські посадовці змогли домовитись про додаткову фінансову допомогу для постраждалих від війни в Україні. Протягом чотирьох місяців Червоний Хрест буде виплачувати по майже 4000 гривень окремим категоріям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.
Скільки можна отримати від Червоного Хреста: Протягом чотирьох місяців будуть відбуватись виплати у розмірі близька 3850 гривень.
Хто може отримати допомогу: Ветерани - особи з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ груп.
Як отримати виплату: Треба подати онлайн заяву через Портал Дія за допомогою послуги єПідтримка
Нагадаємо, що РБК-Україна розказувало, як українцям отримати виплати від ООН.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.