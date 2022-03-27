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Красный Крест исключил помощь России в "эвакуации" украинцев

Фото: Красный Крест исключил помощь России в "эвакуации" украинцев (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Международный комитет Красного Креста (МККК) категорически отверг заявления украинской стороны о том, что он открыл офис в российском Ростове-на-Дону. При этом в комитете заявляют, что не содействует эвакуации украинских граждан в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

МККК выступил с заявлением после того, что он назвал "ложной информацией, распространяемой в Интернете", о том, что он помогает России вывезти десятки тысяч людей из страны.

"Мы никогда не помогаем организовывать или проводить принудительную эвакуацию. Это верно в Украине. Это справедливо для всего мира, где мы работаем. Мы не поддержим ни одну операцию, которая идет против воли людей", - говориться в сообщении МККК.

В своем заявлении Красный Крест сообщил, что у него нет офиса в Ростове, но он расширяет свою региональную структуру, чтобы иметь возможность реагировать на потребности "там, где мы их видим".

"Наша приоритетная задача - обеспечить бесперебойную доставку жизненно важной помощи людям, где бы они ни находились", - заявили в комитете.

Напомним, Россия проводит массовую принудительную депортацию населения временно оккупированных территорий Украины.

При этом Красный Крест планирует открыть офис у границы России с Украиной.

Вице-премьер-министр, министр реинтеграции Ирина Верещук заявила, что МККК станет участником преступления, если откроет представительство в Ростове.

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