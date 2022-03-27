Красный Крест исключил помощь России в "эвакуации" украинцев

Международный комитет Красного Креста (МККК) категорически отверг заявления украинской стороны о том, что он открыл офис в российском Ростове-на-Дону. При этом в комитете заявляют, что не содействует эвакуации украинских граждан в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

МККК выступил с заявлением после того, что он назвал "ложной информацией, распространяемой в Интернете", о том, что он помогает России вывезти десятки тысяч людей из страны.

"Мы никогда не помогаем организовывать или проводить принудительную эвакуацию. Это верно в Украине. Это справедливо для всего мира, где мы работаем. Мы не поддержим ни одну операцию, которая идет против воли людей", - говориться в сообщении МККК.

В своем заявлении Красный Крест сообщил, что у него нет офиса в Ростове, но он расширяет свою региональную структуру, чтобы иметь возможность реагировать на потребности "там, где мы их видим".

"Наша приоритетная задача - обеспечить бесперебойную доставку жизненно важной помощи людям, где бы они ни находились", - заявили в комитете.