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Червоний Хрест виключив допомогу Росії в "евакуації" українців

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Неділя 27 березня 2022 13:57
Червоний Хрест виключив допомогу Росії в "евакуації" українців Фото: Червоний Хрест виключив допомогу Росії в "евакуації" українців (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) категорично відкинув заяви української сторони про те, що він відкрив офіс у російському Ростові-на-Дону. При цьому в комітеті заявляють, що не сприяє евакуації українських громадян до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

МКЧХ виступив із заявою після того, що він назвав "неправдивою інформацією, поширюваною в Інтернеті", про те, що він допомагає Росії вивезти десятки тисяч людей з країни.

"Ми ніколи не допомагаємо організовувати або проводити примусову евакуацію. Це вірно в Україні. Це справедливо для всього світу, де ми працюємо. Ми не підтримаємо жодну операцію, яка йде проти волі людей", - йдеться в повідомленні МКЧХ.

У своїй заяві Червоний Хрест повідомив, що у нього немає офісу в Ростові, але він розширює свою регіональну структуру, щоб мати можливість реагувати на потреби "там, де ми їх бачимо".

"Наше пріоритетне завдання - забезпечити безперебійну доставку життєво важливої допомоги людям, де б вони не знаходилися", - заявили в комітеті.

Нагадаємо, Росія проводить масову примусову депортацію населення тимчасово окупованих територій України.

При цьому Червоний Хрест планує відкрити офіс біля кордону Росії з Україною.

Віце-прем'єр-міністр, міністр реінтеграції Ірина Верещук заявила, що МКЧХ стане учасником злочину, якщо відкриє Представництво в Ростові.

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