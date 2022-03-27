Червоний Хрест виключив допомогу Росії в "евакуації" українців

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) категорично відкинув заяви української сторони про те, що він відкрив офіс у російському Ростові-на-Дону. При цьому в комітеті заявляють, що не сприяє евакуації українських громадян до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

МКЧХ виступив із заявою після того, що він назвав "неправдивою інформацією, поширюваною в Інтернеті", про те, що він допомагає Росії вивезти десятки тисяч людей з країни.

"Ми ніколи не допомагаємо організовувати або проводити примусову евакуацію. Це вірно в Україні. Це справедливо для всього світу, де ми працюємо. Ми не підтримаємо жодну операцію, яка йде проти волі людей", - йдеться в повідомленні МКЧХ.

У своїй заяві Червоний Хрест повідомив, що у нього немає офісу в Ростові, але він розширює свою регіональну структуру, щоб мати можливість реагувати на потреби "там, де ми їх бачимо".

"Наше пріоритетне завдання - забезпечити безперебійну доставку життєво важливої допомоги людям, де б вони не знаходилися", - заявили в комітеті.