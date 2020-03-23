Красный Крест готов отправить медпомощь Украине

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МИД приступил к разработке логистики

Международный комитет Красного Креста сформировал и готов отправить Украине помощь для борьбы с коронавирусом. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кулебы, МИД Украины уже приступил к разработке логистики и доставки груза в Украину.

"Международный комитет Красного Креста готов отправить в Украину помощь в борьбе с распространением коронавируса. Груз сформирован, сейчас мы приступаем к разработке логистики его скорейшей доставки в Украину", - сообщил Кулеба.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Красный Крест одобрил запрос украинского правительства на предоставление помощи. В частности, Украине будут переданы медицинское оборудование и медикаменты.

Также РБК-Украина писало, что ночью 23 марта в "Борисполь" прибыл самолет из Китая, который доставил партию тестов на коронавирус и медицинское оборудование. Самолет привез 250 тысяч быстрых тестов и другое оборудование. При этом до конца этой недели планируется еще доставка нескольких таких грузов.