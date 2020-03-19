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Червоний Хрест на Донбасі закликає не обстрілювати об'єкти водопостачання

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 18:29
Червоний Хрест на Донбасі закликає не обстрілювати об'єкти водопостачання
Ілюстративне фото (icrc.org)

Червоний Хрест виступив із заявою через бої на тлі кризи COVID-19

Міжнародний комітет Червоного Хреста на тлі пандемії коронавірусу просить сторони конфлікту на Донбасі не обстрілювати об'єкти водопостачання. Про це йдеться в повідомленні на сайті організації.

Червоний Хрест звертає увагу, що конфлікт на Донбасі триває в розпал кризи COVID-19, і всього кілька днів тому були поранені двоє цивільних. Крім того, організація нагадує, що військові зобов'язані вживати заходів безпеки з урахуванням міжнародного гуманітарного права, щоб щадити цивільне населення і об'єкти критичної інфраструктури.

"Єдиний удар по об'єктах водопостачання може привести до летального результату для тисяч цивільних осіб, які не зможуть використовувати такий простий спосіб попередження захворювання як часте миття рук. Особливо це стосується літніх людей, які залишаються однією з найбільш постраждалих категорій людей, які проживають в районі лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Червоний Хрест надасть Україні медичне обладнання і медикаменти. Домовленості були досягнуті в ході телефонної розмови президента Володимира Зеленського з головою організації Петером Маурером.

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