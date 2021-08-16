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Красный Крест не будет сокращать свое присутствие в Афганистане

Автор: РБК-Украина

Международный комитет Красного Креста не будет сокращать свое присутствие в Афганистане из-за захвата власти талибами. Гуманитарная организация продолжит оказывать помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Красного Креста в Twitter.

В заявлении говорится, что Красный Крест стремится поддерживать народ Афганистана, а из-за нескольких недель тяжелых боев гуманитарные потребности в этой стране огромны.

"Тысячи получили ранения, а больницы были повреждены или разрушены. Мы не будем сокращать свое присутствие. Мы работаем здесь 30 лет. Мы не будем останавливаться на достигнутом", - заявили в организации.

Отметим, представители "Талибана" уже предоставили гарантии безопасности представителям иностранных дипломатических миссий, а также правительственным и неправительственным организациям.

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ТалибанКрасный КрестАфганистан