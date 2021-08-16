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Червоний Хрест не буде скорочувати свою присутність в Афганістані

Автор: РБК-Україна

Міжнародний комітет Червоного Хреста не скорочуватиме своє присутність в Афганістані через захоплення влади талібами. Гуманітарна організація продовжить надавати допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Червоного Хреста в Twitter.

У заяві йдеться, що Червоний Хрест прагне підтримувати народ Афганістану, а через кілька тижнів важких боїв гуманітарні потреби в цій країні величезні.

"Тисячі отримали поранення, а лікарні були пошкоджені або зруйновані. Ми не будемо скорочувати свою присутність. Ми працюємо тут 30 років. Ми не будемо зупинятися на досягнутому", - заявили в організації.

Зазначимо, представники "Талібану" вже надали гарантії безпеки представникам іноземних дипломатичних місій, а також урядовим і неурядовим організаціям.

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ТалібанКрасный КрестАфганистан