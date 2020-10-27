В "красных зонах" Черновицкой области ограничили работу кафе и ресторанов

В населенных пунктах Черновицкой области с "красным" уровнем эпидемиологической опасности ограничили работу заведений общественного питания. Соответствующие изменения уже вступили в силу.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

"В Кицманском, Хотинском, Кельменецком районах, а также в городах Черновцы и Новоднестровск, которые сейчас находятся в "красной зоне" карантина, ограничат работу заведений общественного питания. Соответствующее решение во время своего заседания приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Так, кафе и столовые будут работать с 8:00 до 18:00. При этом в заведении смогут находиться по одному посетителю на 10 квадратных метров и не более 20 человек одновременно.

Напомним, 26 октября в Украине вступили в силу обновленные зоны карантина.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве и шести областях койки для COVID-19 заполнены более чем на 70%.

Отметим, в Украине за сутки зафиксировали 6677 новых случаев коронавируса. Больше всего заболеваний выявили в Киеве, а также Харьковской, Львовской, Одесской и Черновицкой областях.