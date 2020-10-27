У "червоних зонах" Чернівецької області обмежили роботу кафе та ресторанів

У населених пунктах Чернівецької області з "червоним" рівнем епідеміологічної небезпеки обмежили роботу закладів громадського харчування. Відповідні зміни вже набрали чинності.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецької обласної державної адміністрації.

"В Кіцманському, Хотинському, Кельменецькому районах, а також у містах Чернівці та Новодністровськ, які зараз знаходяться в "червоній зоні" карантину, обмежать роботу закладів громадського харчування. Відповідне рішення під час свого засідання прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - йдеться в повідомленні.

Так, кафе та їдальні будуть працювати з 8:00 до 18:00. При цьому в закладі зможуть перебувати по одному відвідувачу на 10 квадратних метрів і не більше 20 осіб одночасно.

Нагадаємо, 26 жовтня в Україні набрали чинності оновлені зони карантину.

Також РБК-Україна писало, що в Києві та шести областях ліжка для COVID-19 заповнені більш ніж на 70%.

Відзначимо, в Україні за добу зафіксували 6677 нових випадків коронавірусу. Найбільше захворювань виявили в Києві, а також Харківській, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях.