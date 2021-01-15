"Красных" дипломов больше не будет: Шкарлет подписал приказ

С января 2021 года в Украине больше не будет "красных" дипломов. Вступили в силу изменения по поводу оформления дипломов после окончания высших учебных заведений.
Об этом сказано в приказе №1571 от 29 декабря 2020 года.
Его подписал министр образования науки и Украины Сергей Шкарлет.
Ранее по окончанию обучения студенты получали такие дипломы:
Однако этот приказ утвердил формы дипломов, среди которых нет с отличием. Теперь будут выдавать диплом младшего бакалавра; бакалавра; магистра; доктора философии; доктора искусства и доктора наук.
Также в Минобразования утвердили формы приложения к диплому европейского образца и образец академической справки.
Кроме того, утвердили и новые формы для дипломов доктора философии, доктора искусств и доктора наук. А в дипломах специалиста и младшего специалиста в графе "степень высшего образования" будет указываться образовательно-квалификационный уровень.
В дипломах младшего бакалавра, бакалавра или магистра выпускников без гражданства дополнительно будет указан год поступления и полное название учебного заведения, в которое студент вступил в начале обучения в Украине.
Напомним, Министерство образования и науки вместе с Министерством финансов разрабатывают новые возможности стипендиального обеспечения. В частности рассматривается возможность премирования студентов.