"Красных" дипломов больше не будет: Шкарлет подписал приказ

С января 2021 года в Украине больше не будет "красных" дипломов. Вступили в силу изменения по поводу оформления дипломов после окончания высших учебных заведений.

Об этом сказано в приказе №1571 от 29 декабря 2020 года.

Его подписал министр образования науки и Украины Сергей Шкарлет.

Ранее по окончанию обучения студенты получали такие дипломы:

младшего бакалавра;

младшего бакалавра с отличием (красный диплом);

бакалавра;

бакалавра с отличием;

магистра;

магистра с отличием;

доктора философии;

доктора философии европейского образца;

доктора наук.

Однако этот приказ утвердил формы дипломов, среди которых нет с отличием. Теперь будут выдавать диплом младшего бакалавра; бакалавра; магистра; доктора философии; доктора искусства и доктора наук.

Также в Минобразования утвердили формы приложения к диплому европейского образца и образец академической справки.

Кроме того, утвердили и новые формы для дипломов доктора философии, доктора искусств и доктора наук. А в дипломах специалиста и младшего специалиста в графе "степень высшего образования" будет указываться образовательно-квалификационный уровень.

В дипломах младшего бакалавра, бакалавра или магистра выпускников без гражданства дополнительно будет указан год поступления и полное название учебного заведения, в которое студент вступил в начале обучения в Украине.

Напомним, Министерство образования и науки вместе с Министерством финансов разрабатывают новые возможности стипендиального обеспечения. В частности рассматривается возможность премирования студентов.