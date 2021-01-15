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"Красных" дипломов больше не будет: Шкарлет подписал приказ

Автор: Юлия Струк

С января 2021 года в Украине больше не будет "красных" дипломов. Вступили в силу изменения по поводу оформления дипломов после окончания высших учебных заведений.

Об этом сказано в приказе №1571 от 29 декабря 2020 года.

Его подписал министр образования науки и Украины Сергей Шкарлет.

Ранее по окончанию обучения студенты получали такие дипломы:

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  • младшего бакалавра;
  • младшего бакалавра с отличием (красный диплом);
  • бакалавра;
  • бакалавра с отличием;
  • магистра;
  • магистра с отличием;
  • доктора философии;
  • доктора философии европейского образца;
  • доктора наук.

Однако этот приказ утвердил формы дипломов, среди которых нет с отличием. Теперь будут выдавать диплом младшего бакалавра; бакалавра; магистра; доктора философии; доктора искусства и доктора наук.

Также в Минобразования утвердили формы приложения к диплому европейского образца и образец академической справки.

Кроме того, утвердили и новые формы для дипломов доктора философии, доктора искусств и доктора наук. А в дипломах специалиста и младшего специалиста в графе "степень высшего образования" будет указываться образовательно-квалификационный уровень.

В дипломах младшего бакалавра, бакалавра или магистра выпускников без гражданства дополнительно будет указан год поступления и полное название учебного заведения, в которое студент вступил в начале обучения в Украине.

Напомним, Министерство образования и науки вместе с Министерством финансов разрабатывают новые возможности стипендиального обеспечения. В частности рассматривается возможность премирования студентов.

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