Шкарлет обещает "удовлетворить студентов" новыми стипендиями

Фото: студенты (РБК-Украина)

Министерство образования и науки вместе с Министерством финансов разрабатывают новые возможности стипендиального обеспечения. В частности рассматривается возможность премирования студентов.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает пресс-служба МОН.

По его словам "студенчество должно быть довольным".

"Недавно министерство предложило изменения по расширению возможностей стипендиального обеспечения, в частности премирование студентов, увеличение круга стипендиатов", - отметил Шкарлет.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования. При этом парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал его кандидатуру.

РБК-Украина писало, что в Украине увеличат государственные выплаты детям-сиротам, а также лицам, которые лишены родительской опеки. Также будут увеличены ежегодные выплаты пособия на приобретение учебной литературы.