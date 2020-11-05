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В "красные" зоне хотят разрешить работу детсадов и начальных классов

Киев, Четверг 05 ноября 2020 10:48
В "красные" зоне хотят разрешить работу детсадов и начальных классов
Фото: школа (facebook com kyivcity gov ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Минздрав предлагает разрешить работу детских садов и школ для 1-4 классов в "красной" зоне карантина. Кабмин рассмотрит постановление.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Минздрав предлагает с 5 класса отправлять на дистанционное обучение.

"Также предлагаем рассмотреть возможность и разрешить работать на территории с "красным" уровнем опасности детским садам и школам с 1 по 4 класс", - заявил он.

Напомним, Минздрав предлагает ввести новый показатель для "красной" зоны карантина. Он связан с количеством положительных тестов на коронавирус.

Также Министерство здравоохранения предлагает Кабинету министров усилить карантин в Украине.

Ранее региональный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге оценил эффективность закрытия школ в борьбе с пандемией коронавируса. По его словам, это малоэффективная мера.

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