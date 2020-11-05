У "червоні" зоні хочуть дозволити роботу дитсадків та початкових класів

Фото: школа (facebook com kyivcity gov ua)

МОЗ пропонує дозволити роботу дитячих садочків та шкіл для 1-4 класів у "червоній" зоні карантину. Кабмін розгляне постанову.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

МОЗ пропонує з 5 класу відправляти на дистанційну освіту.

"Також пропонуємо розглянути можливість і дозволити працювати на території з "червоним" рівнем небезпеки дитячим садочкам і школам з 1 по 4 клас", - заявив він.

Нагадаємо, МОЗ пропонує ввести новий показник для "червоної" зони карантину. Він пов'язаний з кількістю позитивних тестів на коронавірус.

Також Міністерство охорони здоров'я пропонує Кабінету міністрів посилити карантин в Україні.

Раніше регіональний директор європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге оцінив ефективність закриття шкіл у боротьбі з пандемією коронавіруса. За його словами, це малоефективна міра.