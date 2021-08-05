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"Красные линии" деоккупации и Россия-агрессор: каким будет закон о переходном периоде на Донбассе

Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект о введении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей правосудия переходного периода. Соответствующий законопроект одобрен на заседании правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Законопроект базируется на принципах ООН в части переходной юстиции, соответствует стандартам и критериям ОБСЕ - Копенгагенским стандартам и разработан, опираясь на государственные интересы Украины.

В документе предлагают закрепить на уровне закона определение России как государства-агрессора. Цели документа предусматривают:

  • ввести элементы переходной юстиции, в частности ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения в отношении избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций России, меры по развитию устойчивого мира и меры неповторения оккупации;
  • ввести институт консолидации соглашений, которые были осуществлены на временно оккупированных территориях;
  • создать предпосылки формирования кадрового резерва для работы на деоккупированных территориях;
  • установить ограничения по обращению валюты государства-агрессора в течение переходного периода;
  • определить базовые принципы ("красные линии") деоккупации и реинтеграции;
  • унифицировать подходы как по временно оккупированным частям Донецкой и Луганской областей, так и по Крыму и городу Севастополь.
  • упорядочить и осовременить действующую профильную терминологию, а также ввести понятия, раскрывающие его новеллы;
  • распределить регулирование на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит определить определенный алгоритм действий государства во время реинтеграции временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей;
  • усилить социальную связь с временно оккупированными территориями;
  • определить дальнейшее развитие для пакета законопроектов о переходном периоде, разрабатывающем Минреинтеграции.

В июне этот законопроект направили в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианской комиссии) для получения экспертного заключения.

Также отмечалось, что переходный период заканчивается через 25 лет с даты восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы.

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