"Красные линии" деоккупации и Россия-агрессор: каким будет закон о переходном периоде на Донбассе

Законопроект базируется на принципах ООН в части переходной юстиции, соответствует стандартам и критериям ОБСЕ - Копенгагенским стандартам и разработан, опираясь на государственные интересы Украины.

В документе предлагают закрепить на уровне закона определение России как государства-агрессора. Цели документа предусматривают:

ввести элементы переходной юстиции, в частности ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения в отношении избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций России, меры по развитию устойчивого мира и меры неповторения оккупации;

ввести институт консолидации соглашений, которые были осуществлены на временно оккупированных территориях;

создать предпосылки формирования кадрового резерва для работы на деоккупированных территориях;

установить ограничения по обращению валюты государства-агрессора в течение переходного периода;

определить базовые принципы ("красные линии") деоккупации и реинтеграции;

унифицировать подходы как по временно оккупированным частям Донецкой и Луганской областей, так и по Крыму и городу Севастополь.

упорядочить и осовременить действующую профильную терминологию, а также ввести понятия, раскрывающие его новеллы;

распределить регулирование на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит определить определенный алгоритм действий государства во время реинтеграции временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей;

усилить социальную связь с временно оккупированными территориями;

определить дальнейшее развитие для пакета законопроектов о переходном периоде, разрабатывающем Минреинтеграции.

В июне этот законопроект направили в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианской комиссии) для получения экспертного заключения.

Также отмечалось, что переходный период заканчивается через 25 лет с даты восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы.