"Червоні лінії" деокупації і Росія-агресор: яким буде закон про перехідний період на Донбасі

Законопроект базується на принципах ООН в частині перехідної юстиції, відповідає стандартам і критеріям ОБСЄ - Копенгагенським стандартам і розроблений, спираючись на державні інтереси України.

У документі пропонують закріпити на рівні закону визначення Росії як держави-агресора. Цілі документа передбачають:

ввести елементи перехідної юстиції, зокрема відповідальність за правопорушення, пов'язані з тимчасовою окупацією, обмеження щодо обрання та призначення на посади громадян України, які були долучені до діяльності окупаційних сил і окупаційних адміністрацій Росії, заходи щодо розвитку стійкого миру і заходи неповторення окупації;

ввести інститут консолідації угод, які були здійснені на тимчасово окупованих територіях;

створити передумови формування кадрового резерву для роботи на деокупованих територіях;

встановити обмеження щодо обігу валюти держави-агресора протягом перехідного періоду;

визначити базові принципи ("червоні лінії") деокупації і реінтеграції;

уніфікувати підходи як щодо тимчасово окупованих частин Донецької і Луганської областей, так і по Криму і місту Севастополь.

упорядкувати і осучаснити чинну профільну термінологію, а також ввести поняття, що розкривають його новели;

розподілити регулювання на конфліктний і постконфліктний періоди, що дозволить визначити певний алгоритм дій держави під час реінтеграції тимчасово окупованих (деокупованих) територій та їх мешканців;

посилити соціальний зв'язок з тимчасово окупованими територіями;

визначити подальший розвиток для пакета законопроектів про перехідний період, що розробляє Мінреінтеграції.

У червні цей законопроект направили до Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії) для отримання експертного висновку.

Також зазначалося, що перехідний період закінчується через 25 років з дати відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаною державного кордону.