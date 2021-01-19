"Красные" дипломы не вернут: в МОН предложили альтернативу

Фото: дипломы (УНИАН)

Министерство образования и науки предложило альтернативу ранее отмененным "красным дипломам". Информацию об особых достижениях можно будет указывать в приложении к документу.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"Информацию об особых достижениях выпускника учреждение высшего образования может указывать в приложении к диплому европейского образца в шестом разделе "Дополнительная информация". Требования к присуждению награды также определяют ЗВО самостоятельно", - сказано в сообщении.

Указано также, что МОН совместно с Министерством юстиции разрабатывает приказ министерства от №1571 "Об утверждении форм документов о высшем образовании (научные степени) и приложения к ним, образца академической справки". Действующим этот документ станет после регистрации в Минюсте и опубликования в издании "Официальный вестник Украины".

Напомним, с января 2021 года в Украине больше не будет "красных" дипломов. Вступили в силу изменения по поводу оформления дипломов после окончания высших учебных заведений.

Как писало РБК-Украина, Министерство образования и науки совместно с Министерством финансов разрабатывают новые возможности стипендиального обеспечения. В частности рассматривается возможность премирования студентов.