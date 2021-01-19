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"Червоні" дипломи не повернуть: у МОН запропонували альтернативу

Україна, Вівторок 19 січня 2021 10:26
"Червоні" дипломи не повернуть: у МОН запропонували альтернативу
Фото: дипломи (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

Міністерство освіти та науки запропонувало альтернативу раніше скасованим "червоним дипломам". Інформацію про особливі досягнення можна буде зазначати у додатку до документа.

Про це повідомляє прес-служба МОН.

"Інформацію про особливі досягнення випускника заклад вищої освіти може зазначати в додатку до диплома європейського зразка в шостому розділі "Додаткова інформація". Вимоги до присудження відзнаки також визначають ЗВО самостійно", - сказано у повідомленні.

Вказано також, що МОН спільно з Міністерством юстиції опрацьовує наказ міністерства від №1571 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". Чинним цей документ стане після реєстрації у Мін’юсті та опублікування у виданні "Офіційний вісник України".

Нагадаємо, з січня 2021 року в Україні більше не буде "червоних" дипломів. Набрали чинності зміни з приводу оформлення дипломів після закінчення вищих навчальних закладів.

Як писало РБК-Україна, Міністерство освіти і науки разом з Міністерством фінансів розробляють нові можливості стипендіального забезпечення. Зокрема розглядається можливість преміювання студентів.

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