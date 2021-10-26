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"Красную" зону карантина в Украине расширили, в "желтой" - вдвое меньше

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине расширили "красную" зону карантина до восьми областей. В "желтой" зоне - вдвое меньше регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

"Красная" зона

В зону с самыми жесткими ограничениями входят:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Одесская,
  • Сумская,
  • Херсонская,
  • Ровенская,
  • Николаевская.

Глава Минздрава Виктор Ляшко прогнозирует, что Львовскую, Житомирскую и Луганскую области также могут перевести в "красную" зону карантина. Также в Черкасской ОГА сообщили, регион может попасть в эту зону.

"Оранжевая" зона

В эту зону входит больше всего украинских областей. В нее входят:

  • Киев,
  • Волынская область,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Сумская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская.

"Желтая" зона

Эта зона карантина стала самой меньшей. В ней пребывает четыре области:

  • Полтавская,
  • Кировоградская,
  • Закарпатская,
  • Винницкая.
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