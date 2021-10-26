"Красную" зону карантина в Украине расширили, в "желтой" - вдвое меньше

В Украине расширили "красную" зону карантина до восьми областей. В "желтой" зоне - вдвое меньше регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
В зону с самыми жесткими ограничениями входят:
Глава Минздрава Виктор Ляшко прогнозирует, что Львовскую, Житомирскую и Луганскую области также могут перевести в "красную" зону карантина. Также в Черкасской ОГА сообщили, регион может попасть в эту зону.
В эту зону входит больше всего украинских областей. В нее входят:
Эта зона карантина стала самой меньшей. В ней пребывает четыре области: