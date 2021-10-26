"Красную" зону карантина в Украине расширили, в "желтой" - вдвое меньше

"Красная" зона

В зону с самыми жесткими ограничениями входят:

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Одесская,

Сумская,

Херсонская,

Ровенская,

Николаевская.

Глава Минздрава Виктор Ляшко прогнозирует, что Львовскую, Житомирскую и Луганскую области также могут перевести в "красную" зону карантина. Также в Черкасской ОГА сообщили, регион может попасть в эту зону.

"Оранжевая" зона

В эту зону входит больше всего украинских областей. В нее входят:

Киев,

Волынская область,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Львовская,

Сумская,

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская.

"Желтая" зона

Эта зона карантина стала самой меньшей. В ней пребывает четыре области: