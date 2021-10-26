"Червону" зону карантину в Україні розширили, у "жовтій" - вдвічі менше

"Червона" зона

В зону з найжорсткішими обмеженнями входять:

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Одеська,

Сумська,

Херсонська,

Рівненська,

Миколаївська.

Голова МОЗ Віктор Ляшко прогнозує, що Львівську, Житомирську та Луганську області також можуть перевести в "червону" зону карантину. Також в Черкаській ОДА повідомили, регіон може потрапити в цю зону.

"Помаранчева" зона

До цієї зони входить найбільше українських областей. У неї входять:

Київ,

Волинська область,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Львівська,

Сумська,

Тернопільська,

Харківська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська.

"Жовта" зона

Ця зона карантину стала найменшою. У ній перебуває чотири області: