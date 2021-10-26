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"Червону" зону карантину в Україні розширили, у "жовтій" - вдвічі менше

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні розширили "червону" зону карантину до восьми областей. У "жовтій" зоні - вдвічі менше регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

"Червона" зона

В зону з найжорсткішими обмеженнями входять:

  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Запорізька,
  • Одеська,
  • Сумська,
  • Херсонська,
  • Рівненська,
  • Миколаївська.

Голова МОЗ Віктор Ляшко прогнозує, що Львівську, Житомирську та Луганську області також можуть перевести в "червону" зону карантину. Також в Черкаській ОДА повідомили, регіон може потрапити в цю зону.

"Помаранчева" зона

До цієї зони входить найбільше українських областей. У неї входять:

  • Київ,
  • Волинська область,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Сумська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернівецька,
  • Чернігівська.

"Жовта" зона

Ця зона карантину стала найменшою. У ній перебуває чотири області:

  • Полтавська,
  • Кіровоградська,
  • Закарпатська,
  • Вінницька.
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Карантин