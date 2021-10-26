"Червону" зону карантину в Україні розширили, у "жовтій" - вдвічі менше

В Україні розширили "червону" зону карантину до восьми областей. У "жовтій" зоні - вдвічі менше регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
В зону з найжорсткішими обмеженнями входять:
Голова МОЗ Віктор Ляшко прогнозує, що Львівську, Житомирську та Луганську області також можуть перевести в "червону" зону карантину. Також в Черкаській ОДА повідомили, регіон може потрапити в цю зону.
До цієї зони входить найбільше українських областей. У неї входять:
Ця зона карантину стала найменшою. У ній перебуває чотири області: