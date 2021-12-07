В "красной" зоне остались 10 областей: в KSE назвали сдерживающий фактор

Сегодня в Украине состоялся парад выхода областей из "красной" зоны карантина. Однако, в этой зоне остались еще 10 регионов, в Киевской школе назвали сдерживающий фактор.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.

По его словам, еще 10 регионов остаются в "красной" зоне.

"Основной сдерживающий фактор - это недостаточный уровень тестирований. Для того, чтобы регионы выходили из "красного" уровня, необходимо наращивать темпы тестирования по крайней мере на четверть", - сообщил он.

Какие регионы остаются "красными"

С 7 декабря эта зона сократилась и охватывает 10 регионов: