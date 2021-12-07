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В "красной" зоне остались 10 областей: в KSE назвали сдерживающий фактор

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Киев, Вторник 07 декабря 2021 11:54
В "красной" зоне остались 10 областей: в KSE назвали сдерживающий фактор Фото: почему из "красной" зоны не выходят 10 областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украине состоялся парад выхода областей из "красной" зоны карантина. Однако, в этой зоне остались еще 10 регионов, в Киевской школе назвали сдерживающий фактор.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.

По его словам, еще 10 регионов остаются в "красной" зоне.

"Основной сдерживающий фактор - это недостаточный уровень тестирований. Для того, чтобы регионы выходили из "красного" уровня, необходимо наращивать темпы тестирования по крайней мере на четверть", - сообщил он.

Какие регионы остаются "красными"

С 7 декабря эта зона сократилась и охватывает 10 регионов:

  • Запорожскую,
  • Сумскую,
  • Николаевскую,
  • Житомирскую,
  • Киевскую,
  • Хмельницкую,
  • Черниговскую,
  • Волынскую,
  • Черкасскую,
  • Винницкую.

Напомним, Киев в "желтой" зоне сохранит ограничения для транспорта и ТРЦ.

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