В "красной" зоне остались 10 областей: в KSE назвали сдерживающий фактор
Фото: почему из "красной" зоны не выходят 10 областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня в Украине состоялся парад выхода областей из "красной" зоны карантина. Однако, в этой зоне остались еще 10 регионов, в Киевской школе назвали сдерживающий фактор.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.
По его словам, еще 10 регионов остаются в "красной" зоне.
"Основной сдерживающий фактор - это недостаточный уровень тестирований. Для того, чтобы регионы выходили из "красного" уровня, необходимо наращивать темпы тестирования по крайней мере на четверть", - сообщил он.
Какие регионы остаются "красными"
С 7 декабря эта зона сократилась и охватывает 10 регионов:
- Запорожскую,
- Сумскую,
- Николаевскую,
- Житомирскую,
- Киевскую,
- Хмельницкую,
- Черниговскую,
- Волынскую,
- Черкасскую,
- Винницкую.