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В "красной" зоне карантина пять областей и шесть - в "желтой", остальные - "оранжевые"

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине в "красной" зоне карантина находятся 5 областей. В "желтой" зоне остались только шесть областей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

"Красная" зона

По состоянию на сегодня, в зоне карантина с самыми жесткими ограничениями находятся 5 областей, а именно:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Одесская,
  • Херсонская.

Что в этой зоне запрещено: в регионах "красной" зоны запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, фитнес-центоров, ТРЦ. В этой зоне могут работать только продуктовые магазины, банки, почта, АЗС, ветклиники и аптеки.

Отметим, ограничений для транспорта в "красной" зоне нет, но местные власти могут их вводить по своему усмотрению.

Кроме того, в Украине с 21 октября ужесточают правила для межобластного транспорта и чтобы попасть в "красную" зону на поезде, автобусе или самолете, у пассажира должны быть две прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген.

"Оранжевая" зона

В этой зоне карантина 14 областей. Это пока самая большая зона, к ней относятся:

  • Киев,
  • Волынская область,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская.

"Желтая" зона

В этой зоне находятся шесть регионов:

  • Винницкая,
  • Кировоградская,
  • Закарпатская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская.
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