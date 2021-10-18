В "красной" зоне карантина пять областей и шесть - в "желтой", остальные - "оранжевые"

"Красная" зона

По состоянию на сегодня, в зоне карантина с самыми жесткими ограничениями находятся 5 областей, а именно:

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Одесская,

Херсонская.

Что в этой зоне запрещено: в регионах "красной" зоны запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, фитнес-центоров, ТРЦ. В этой зоне могут работать только продуктовые магазины, банки, почта, АЗС, ветклиники и аптеки.

Отметим, ограничений для транспорта в "красной" зоне нет, но местные власти могут их вводить по своему усмотрению.

Кроме того, в Украине с 21 октября ужесточают правила для межобластного транспорта и чтобы попасть в "красную" зону на поезде, автобусе или самолете, у пассажира должны быть две прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген.

"Оранжевая" зона

В этой зоне карантина 14 областей. Это пока самая большая зона, к ней относятся:

Киев,

Волынская область,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Сумская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская.

"Желтая" зона

В этой зоне находятся шесть регионов: