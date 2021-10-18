В "червоній" зоні карантину п'ять областей і шість - в "жовтій", інші - "помаранчеві"

В Україні в "червоній" зоні карантину перебуває 5 областей. В "жовтій" зоні залишились тільки шість областей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Станом на сьогодні, у зоні карантину з найжорсткішими обмеженнями перебувають 5 областей, а саме:
Що в цій зоні заборонено: у регіонах "червоної" зони забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, фітнес-центорів, ТРЦ. У цій зоні можуть працювати лише продуктові магазини, банки, пошта, АЗС, ветклініки та аптеки.
Зазначимо, обмежень для транспорту в "червоній" зоні немає, але місцева влада може їх вводити на свій розсуд.
Крім того, в Україні з 21 жовтня посилюють правила для міжобласного транспорту і щоб потрапити в "червону" зону на поїзді, автобусі або на літаку, у пасажира має бути два щеплення від коронавірусу або негативний ПЛР-тест або тест на антиген.
У цій зоні карантину 14 областей. Це поки найбільша зона, до неї відносяться:
У цій зоні перебувають шість регіонів: