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На красной ветке метро Киева заработала еще одна станция: как ходят поезда

Новина українською →
Киев, Суббота 09 апреля 2022 09:33
На красной ветке метро Киева заработала еще одна станция: как ходят поезда Фото: на красной ветке заработала станция "Берестейская" (facebook  com kyivcity gov ua)
Автор: Сергей Новиков

На красной ветке Киевского метрополитена заработала станция метро "Берестейская". На ней поезда снова проводят посадку и высадку пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что без остановки поезда метро следуют через станции "Майдан Независимости" (синяя ветка) и "Кловская" (зеленая ветка).

Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" - "Театральная", "Площадь Льва Толстого" - "Дворец спорта".

Как курсируют поезда метро:

  • Красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Театральная"
  • Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки"
  • Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор" с пересадкой на станции "Выдубичи"

Метрополитен работает с 07:30 до 19:00. Средний интервал движения поездов по линиям составляет ориентировочно 1 час.

Напомним, в первые дни полномасштабного российского вторжения в районе станции метро "Берестейская" украинские силы разбили колонну противника.

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