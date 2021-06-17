UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Краснограде неизвестные обокрали гаражный комплекс и взорвали его

Автор: РБК-Украина

Красноградские следователи открыли уголовное производство против лиц, которые обокрали и взорвали частный гараж. Среди похищенного отмечено: мойка для автотранспорта, вентилятор, кофейный аппарат, кофе и шоколад.

Об этом пишет пресс-служба Национальной полиции Украины.

О краже и подрыве гаражного комплекса сообщил 52-летний владелец здания в 7:30. Во время осмотра места происшествий следственно-оперативная группа Краснограда и представители Управления взрывотехнической службы установили, что злоумышленникам, чтобы проникнуть в здание, пришлось сорвать замки с дверей помещения. После похищения имущества владельца, неизвестные решили взорвать комплекс.

"Следователем Красноградского РВП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - сообщает представительство органа.

Стоит отметить, что согласно вышеупомянутому производству, злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
полициявандализмкража