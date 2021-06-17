RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Харківській області невідомі обікрали гаражний комплекс та підірвали його

Автор: РБК-Україна

У Харківській області красноградські слідчі відкрили кримінальне провадження проти осіб, які обікрали та підірвали приватний гараж. Серед викраденого зазначається мийка для автотранспорту, вентилятор, кавовий апарат, кава та шоколад.

Про це пише пресслужба Національної поліції України.

Про крадіжку й підрив гаражного комплексу повідомив 52-річний власник будівлі о 7:30. Під час огляду місця подій слідчо-оперативна група Краснограду та представники Управління вибухотехнічної служби встановили, що зловмисникам, аби проникнути в будівлю, довелося зірвати замки з дверей приміщення. Після викрадення майна власника, невідомі вирішили підірвати комплекс.

"Слідчим Красноградського РВП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка), ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України", - повідомляє представництво органу.

Варто відзначити, що відповідно до вищезгаданого провадження, зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до десяти років.

Читайте РБК-Україна в Google News
полициявандализмкрадіжка