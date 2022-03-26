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Красногоровка попала под обстрел оккупантов кассетными боеприпасами

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Донецкая область, Суббота 26 марта 2022 18:19
Красногоровка попала под обстрел оккупантов кассетными боеприпасами Фото: Последствия обстрелов (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Жилищный сектор Красногоровки Донецкой области российские войска обстреляли кассетными боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию в Telegram-канале Нацполиции.

"Враг нанес удар с реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" по жилому сектору города Красногоровка. Российские войска применили запрещенные кассетные боеприпасы. Если увидели кассеты, не подходите – они могут сдетонировать в любой момент", – говорится в сообщении.

В настоящее время полиция оцепила опасный район посреди улиц в частном секторе. Взрывотехники работают над обезвреживанием кумулятивных боевых элементов. Их время самоликвидации может составлять до 40 часов, так что гражданским приближаться к боеприпасам крайне опасно.

Красногоровка попала под обстрел оккупантов кассетными боеприпасами

К слову, в Харькове российские войска обстреляли университет внутренних дел.

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