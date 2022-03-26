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Красногорівка потрапила під обстріл окупантів касетними боєприпасами

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Донецька область, Субота 26 березня 2022 18:19
Красногорівка потрапила під обстріл окупантів касетними боєприпасами Фото: Наслідки обстрілів (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Житловий сектор Красногорівка на Донеччині російські війська обстріляли касетними боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис у Telegram-каналі Нацполіції.

"Ворог здійснив удар з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" по житловому сектору міста Красногорівка. Російські війська застосували заборонені касетні боєприпаси. Якщо побачили касети, не підходьте – вони можуть здетонувати будь-якої миті", – йдеться в повідомленні.

Наразі поліція оточила небезпечний район посеред вулиць у приватному секторі. Вибухотехніки працюють над знешкодженням бойових кумулятивних елементів. Їхній час самоліквідації може становити до 40 годин, тож цивільним наближатися до боєприпасів украй небезпечно.

До слова, в Харкові російські війська обстріляли університет внутрішніх справ.

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