У Краснодарському краї знищена база, куди звозили снаряди з КНДР, - Defense Express

Як зазначається, 719 база у селищі Кам'яне - це невелика база зберігання боєприпасів із загальною площею близько тисячі квадратних кілометрів. Там зберігалися не лише снаряди, але й артилерійські системи.

Відстань від лінії фронту до російської бази становить близько 300 кілометрів.

Defense Express наголошує, що ця база відіграє величезну роль для південного та східного угрупувань ворога. Актуальні супутникові знімки показують збільшення укриттів для боєприпасів на тій самій площі між 2022 та 2024 роком. Це свідчить про те, що там могла бути більша за норми концентрація боєприпасів.

defence-ua.com

Крім того, видання повідомляє, що на 719 базу росіяни звозили боєприпаси, надані Північною Кореєю.

У січні 2024 року OSINT-аналітики Frontelligence Insight дослідили маршрути перевезення снарядів з КНДР. База у районі Тихорєцька разом зі складом поряд із селищем Єгорлицьке у Ростовській області та Моздоком у Північній Осетії були місцем їх зберігання.

При цьому керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що на складі у Тихорецькому районі РФ зберігали північнокорейські KN23, а також артилерійські та боєприпаси до "Смерч".