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В Краснодарском крае уничтожена база, куда свозили снаряды из КНДР, - Defense Express

Фото: в Краснодарском крае уничтожена база, где были снаряды из КНДР (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Под Тихорецком Краснодарского края РФ была атакована 719 база артиллерийских боеприпасов. Туда россияне возводили северокорейские снаряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Как отмечается, 719 база в поселке Каменное - это небольшая база хранения боеприпасов с общей площадью около тысячи квадратных километров. Там хранились не только снаряды, но и артиллерийские системы.

Расстояние от линии фронта до российской базы составляет около 300 км.

Defense Express отмечает, что эта база играет огромную роль для южной и восточной группировок врага. Актуальные спутниковые снимки показывают увеличение укрытий для боеприпасов на той же площади между 2022 и 2024 годом. Это свидетельствует о том, что там могла быть больше норм концентрация боеприпасов.

defence-ua.com

Кроме того, издание сообщает, что на 719 базу россияне свозили боеприпасы, предоставленные Северной Кореей.

В январе 2024 года OSINT-аналитики Frontelligence Insight исследовали маршруты перевозки снарядов из КНДР. База в Тихорецком районе вместе со складом рядом с поселком Егорлицкое в Ростовской области и Моздоком в Северной Осетии были местом их хранения.

При этом руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что на складе в Тихорецком районе РФ хранили северокорейские KN23, а также артиллерийские и боеприпасы к "Смерчу".

Взрывная ночь в России

Ночью 21 сентября в России раздавались взрывы сразу в двух регионах - в Краснодарском крае и Тверской области.

Известно, что в поселке Каменный Краснодарский край был атакован склад с боеприпасами. В сети публиковали видео с сильной детонацией. Российские власти объявили эвакуацию.

В Тверской области под удар попал 23-й арсенал ГРАУ недалеко от города Торопец. Там 18 сентября был уничтожен 107 арсеналов ГРАУ.

Детальнее о ночных взрывах в России и их последствиях - в материале РБК-Украина.

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