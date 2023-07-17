У Краснодарському краї РФ впав штурмовик Су-25

"Момент падіння військового літака Су-25 недалеко від пляжу в Єйську", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пілота знайшли, він у важкому стані. Його витягли з води на берег і зараз надають першу допомогу.

Telegram-канали повідомляють, що штурмовик Су-25 міг здійснювати тренувальний політ і впасти недалеко від аеродрому.

Зазначимо, Єйськ знаходиться на протилежному березі Таганрозької затоки (Азовське море) від окупованого Маріуполя.

Стан пілота

Telegram-канал Baza пише, що пілот штурмовика Су-25 загинув. До цього повідомлялось, що причини падіння літака поки що невідомі. Пілота реанімували, у нього були зламані обидві ноги, а також він наковтався води.

Падіння військових літаків у Єйську

Увечері 17 жовтня 2022 року в російському Єйську розбився бомбардувальник Су-34. Літак упав у житловому кварталі, в результаті спалахнула багатоповерхівка.

Унаслідок цього загинуло 16 осіб, ще 43 дістали поранення. Пілот літака встиг катапультуватися.