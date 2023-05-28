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У Краснодарському краї РФ упав безпілотник: під час огляду стався вибух

Фото: У Краснодарському краї РФ упав безпілотник (24tv)
Автор: Валерія Поліщук

У Краснодарському краї Росії впав у полі невідомий безпілотник. Під час огляду він вибухнув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

Дрон було виявлено вранці 28 травня в Красноармійському районі краю під час польових робіт недалеко від станиці Польова.

"За годину, коли на місце виявлення безпілотника вже почали з'їжджатися співробітники поліції і спецслужб, дрон вибухнув", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Фото: У Краснодарському краї РФ упав безпілотник (t.me/bazabazon)

Вибухи на території Росії

В останні місяці атаки невідомих безпілотників та вибухи на території Росії стали звичним явищем.

Найбільше страждає Білгородська область, де регулярно скаржаться на нібито обстріли або роботу дронів. Серед іншого, нещодавно губернатор регіону В'ячеслав Гладков повідомив про скинуту вибухівку безпілотником на будівлю "Газпрому".

Водночас легіон "Свобода Росії" та "Російський добровольчий корпус" (РДК) заявили про операцію в Білгородській області щодо звільнення регіону від путінського режиму.

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