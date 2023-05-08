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У Краснодарському краї РФ скаржаться на падіння невідомого предмета

Ілюстративне фото: у Краснодарському краї РФ скаржаться на падіння невідомого предмета (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 8 травня, у російській Тамані (Краснодарський край) нібито впав невідомий предмет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативний штаб Краснодарського краю в Telegram.

"За інформацією Єдиної чергово-диспетчерської служби Темрюкського району, у станиці Тамань приблизно о 16:30 на прибудинкову територію одного з будинків на вулиці ім. Калініна впав невідомий предмет", - сказано в повідомленні оперативного штабу.

Там також зазначають, що пошкоджень та постраждалих внаслідок "падіння невідомого предмета" нібито немає.

Нагадаємо, 3 травня під Таманню почалася пожежа на нафтобазі. Населений пункт розташований поблизу Кримського мосту.

Згодом у мережі показали супутникові знімки наслідків пожежі.

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Російська ФедераціяКраснодарский край