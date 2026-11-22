Тим часом у Калінінградській області виють сирени, а місцеві жителі масово публікують відео.

Що відбувається в Краснодарському краї

За повідомленнями місцевих джерел, уночі задимлення спостерігається в районі Афіпського НПЗ. Інформація про характер пошкоджень підприємства та можливі наслідки наразі уточнюється.

Також вибухи пролунали в Краснодарі. Після них місцеві жителі повідомляють про задимлення в районі військового містечка військової частини №3702 Росгвардії РФ.

"Краснодар, місцеві повідомляють про задимлення (не облака) після численних вибухів. У місті досі лунає сигнал повітряної тривоги, атака триває", - пишуть OSINT-и.

У Калінінграді виють сирени, місцеві публікують відео

Тривожною залишається ситуація і в Калінінградській області РФ. Там лунають сирени повітряної тривоги, а місцеві жителі масово записують та поширюють відео. На кадрах чути сигнали оповіщення, росіяни налякані незвичною для регіону ситуацією.

Напередодні, 21 листопада, регіон уже опинився під загрозою атаки безпілотників. Зокрема, у портовому місті Балтійськ, де розташована головна військово-морська база Балтійського флоту РФ, пролунали численні вибухи. Також місцеві повідомляли про роботу російської ППО.