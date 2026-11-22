Между тем, в Калининградской области воют сирены, а местные жители массово публикуют видео.

Что происходит в Краснодарском крае

По сообщениям местных источников, ночью задымление наблюдается в районе Афипского НПЗ. Информация о характере повреждений предприятия и возможных последствиях уточняется.

Также взрывы прогремели в Краснодаре. После них местные жители сообщают о задымлении в районе военного городка воинской части №3702 Росгвардии РФ.

"Краснодар, местные сообщают о задымлении (не облака) после многочисленных взрывов. В городе до сих пор раздается сигнал воздушной тревоги, атака продолжается", - пишут OSINT-ы.

В Калининграде воют сирены, местные публикуют видео

Тревожной остается ситуация и в Калининградской области РФ. Там раздаются сирены воздушной тревоги, а местные жители массово записывают и распространяют видео. На кадрах слышны сигналы оповещения, россияне напуганы необычной для региона ситуацией.

Накануне 21 ноября регион уже оказался под угрозой атаки беспилотников. В частности, в портовом городе Балтийск, где расположена главная военно-морская база Балтийского флота РФ, раздались многочисленные взрывы. Также местные сообщали о работе российских ПВО.