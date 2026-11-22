В Краснодарском крае РФ дым на НПЗ и в городке Росгвардии, а в Калининграде воет тревога
В ночь на 22 ноября в РФ сообщают о новых взрывах и воздушной тревоге сразу в нескольких регионах. Задымление наблюдается в районе Афипского НПЗ, а в Краснодаре после многочисленных взрывов был замечен дым в районе военного городка Росгвардии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-паблики.
Между тем, в Калининградской области воют сирены, а местные жители массово публикуют видео.
Что происходит в Краснодарском крае
По сообщениям местных источников, ночью задымление наблюдается в районе Афипского НПЗ. Информация о характере повреждений предприятия и возможных последствиях уточняется.
Также взрывы прогремели в Краснодаре. После них местные жители сообщают о задымлении в районе военного городка воинской части №3702 Росгвардии РФ.
"Краснодар, местные сообщают о задымлении (не облака) после многочисленных взрывов. В городе до сих пор раздается сигнал воздушной тревоги, атака продолжается", - пишут OSINT-ы.
В Калининграде воют сирены, местные публикуют видео
Тревожной остается ситуация и в Калининградской области РФ. Там раздаются сирены воздушной тревоги, а местные жители массово записывают и распространяют видео. На кадрах слышны сигналы оповещения, россияне напуганы необычной для региона ситуацией.
Накануне 21 ноября регион уже оказался под угрозой атаки беспилотников. В частности, в портовом городе Балтийск, где расположена главная военно-морская база Балтийского флота РФ, раздались многочисленные взрывы. Также местные сообщали о работе российских ПВО.
По предварительным данным OSINT-аналитиков, беспилотники могли направляться в портовую инфраструктуру Балтийска.
Сегодня ночью появилась информация, что было атаковано российское грузовое судно Sparta II, перевозившее военный груз из Санкт-Петербурга в Калининградскую область.