UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Краснодарському краї працювала ППО. Росіяни скаржаться на атаки

Фото: в Краснодарському краї спрацювала ППО (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 2 грудня, в Краснодарському краї Російської Федерації спрацювала ППО. Росіяни "скаржаться" на атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Міністерство оборони Росії заявило, що сили ППО нібито знищили над Азовським морем дві українські ракети С-200, переобладнані для ураження наземних цілей.

 

Мер Краснодару Євген Наумов, своєю чергою, заявив, що руйнувань у Краснодарі немає.

"Бавовна" в Краснодарі

У Краснодарському краї, вранці 13 червня, сталася потужна пожежа на місцевій нафтобазі. Влада у РФ заявила, що займання сталося на площі 20 квадратних метрів.

Також, в російському селищі Волна біля Краснодара горів резервуар із нафтопродуктами. Він розташований неподалік Кримського мосту.

Росіяни повідомляли й про роботу ППО в самому Краснодарі вночі 26 травня. Жителі чули щонайменше дві "бавовни" в місті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краснодарский крайВійна Росії проти України