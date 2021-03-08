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"Красная зона": рестораны на Закарпатье могут проигнорировать карантин на 8 марта

Автор: РБК-Украина

Несмотря на "красную зону" адаптивного карантина в Закарпатской области рестораны массово игнорируют ограничения и готовятся 8 марта принимать посетителей. Это может привести к коллапсу медицинской системы региона.

Об этом на брифинге заявил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

По его словам, несмотря на постоянное увеличение числа коек для больных COVID-19, количество подтвержденных случаев неуклонно растет, как и процент заполненности. В то же время, по оперативным данным, большое количество ресторанов и праздничных залов готовятся и сегодня принимать вечеринки и гостей в нарушение требований карантина.

"Мы не можем допустить дальнейшего роста больных и постепенного введения медицинской системы в коллапс. Обращаюсь к вам с уважением - это нужно остановить!", - добавил Полосков.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье прогнозируют медицинский коллапс в конце недели.

Также местные медики заявили, что в регионе сложилась критическая ситуация с COVID. При этом увеличилась заболеваемость среди детей, а также фиксируются случаи смерти в возрастной группе 35-45 лет.

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Новости Украины Закарпатская областьCOVID-19КарантинКоронавирус
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