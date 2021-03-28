UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Красная зона" остается в 10 регионах, динамика госпитализаций все еще высокая

Автор: РБК-Украина

По состоянию на 28 марта "красная зона" карантина в Украине остается в 10 регионах. При этом динамика госпитализаций остается высокой, в некоторых регионах занята большая часть выделенных койко-мест для пациентов с COVID.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно этим данным, в распределении регионов по цветным зонам ничего не изменилось по сравнению со вчерашним днем. В "красной зоне" остаются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

При этом в Киеве на сегодня заняты 84% койко-мест с подведенным кислородом, в Винницкой области - более 52%, в Житомирской - более 73%, в Киевской - почти 74%, во Львовской и Николаевской - более 67%.

Кроме того, динамика госпитализаций остается высокой в Волынской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Херсонской и Черниговской областях. В последней эта динамика в течение трех дней составляет около 50%.

В "оранжевой зоне" по состоянию на сегодня находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Ровенская, Черкасская, Черниговская и Хмельницкая области.

В "желтой зоне" - только Херсонская область.

Напомним, в "красной зоне" действуют наиболее жесткие карантинные меры - запрет на прием посетителей в ресторанах, на работу ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и так далее. Что касается ограничений по транспорту, то полномочия передали местной власти.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковске с понедельника ослабят карантин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины COVID-19КарантинКоронавирус
Читайте также
Еще почти 12 000 новых случаев коронавируса выявили в Украине
Прогноз погоды