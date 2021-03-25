Красная зона карантина: как ездят поезда в регионах с усиленными ограничениями

"Укрзализныця" обновила информацию о движении поездов в "красной" зоне карантина. По состоянию на сегодня в этой зоне находится 10 регионов и Киев.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В соответствии с решениями Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 25 марта пассажирские перевозки в "красной" зоне происходят следующим образом:
Напомним, Кабинет министров изменил порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемиологической опасности. Теперь ограничения относительно работы общественного транспорта будут устанавливать местные власти.