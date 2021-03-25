Червона зона карантину: як їздять поїзда в регіонах з посиленими обмеженнями

Згідно з рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, станом на 25 березня пасажирські перевезення у "червоній" зоні відбуваються наступним чином:
Миколаївська область:
до 1 квітня включно обмежень висадки-посадки не буде, проте ситуація може змінитися.
Львівська область:
висадка та посадка пасажирів у регіоні не обмежена, як мінімум, до 30 березня включно.
Київ та Київська область:
обмежень висадки-посадки немає.
Сумська область:
обмежень висадки-посадки немає.
Одеська область:
обмежень висадки-посадки немає.
Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області:
обмеження продажу квитків, а також висадку-посадку у цих регіонах подовжено до 6 квітня включно.
Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок роботи транспорту в регіонах з "червоним" рівень епідеміологічної небезпеки. Тепер обмеження щодо роботи громадського транспорту буде встановлювати місцева влада.