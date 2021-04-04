"Красная зона" карантина: что это значит и почему ее вводят
Адаптивный карантин в Украине действует с конца февраля. Все области страны распределяют по зонам, в зависимости от ситуации с коронавирусом. Самые жесткие ограничения вводятся в "красной зоне".
Подробнее об ограничениях "красной зоны" - в материале РБК-Украина ниже.
Адаптивный карантин
С 24 февраля в Украине начал действовать адаптивный карантин с разделением страны на четыре зоны (зеленая, желтая, оранжевая и красная). "Зеленая зона" подразумевает отсутствие ограничений, но вводится она лишь по всей стране, а не отдельно по областям. Карантин "желтой зоны" подразумевает, в частности, ограничения по времени работы для кафе и ресторанов, числу посетителей в спортзалах, кинотеатрах, театрах, магазинах, а также обязательным является масочный режим и социальная дистанция. "Оранжевая зона" не подразумевает дополнительных ограничений, но сигнализирует об ухудшении эпидситуации и угрозе попадания в "красную зону".
В каком случае вводится "красная зона"
"Красная зона" в отдельной области вводится решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе Минздрава. Ограничения вводятся через два дня после попадания региона в "красную зону".
Условием для попадания в "красную зону" является превышение двух и более показателей три дня подряд.
Речь идет о таких показателях, как:
- загруженность коек с кислородом более 65%,
- менее 300 тестов на коронавирус на 100 тысяч населения за семь дней,
- более 60 госпитализаций на 100 тысяч населения за семь дней,
- коэффициент выявления случаев коронавируса - более 20%,
- рост госпитализаций за семь дней более 50%.
Решение об отмене "красной зоны" принимается если все показатели соответствуют норме пять дней подряд.
Ограничения "красной зоны"
В "красной зоне" запрещается работа кафе и ресторанов (можно обслуживать клиентов только на вынос), закрываются ТРЦ и непродовольственные магазины, спортзалы и фитнес-центры, вводятся ограничения на транспорт (вплоть до полного запрета или работы по спецпропускам), школы работают дистанционно, а компаниям рекомендуют перевести сотрудников на удаленную работу.
Отметим, решение о работе городского транспорта и работе автобусов и электричек в пределах области принимают местные власти. Работу же "Укрзализныци" по межобластным маршрутам регулирует Кабмин. В "красной зоне" по решению правительства могут быть ограничены маршруты поездов, а также посадка и высадка пассажиров.
В "красной зоне" продолжают работу продуктовые магазины, АЗС, аптеки, почта, банки, зоомагазины, ветклиники, а салоны красоты могут работать по предварительной записи.
Кто сейчас в "красной зоне"
По состоянию на 4 апреля в "красной зоне" карантина находится Киев и еще 10 областей:
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Сумская,
- Черновицкая,
- Черниговская.
Напомним, ранее сообщалось, что Киев с 5 апреля вводит жесткий локдаун. В столице до 16 апреля будут закрыты садики и школы, а транспорт будет курсировать только по спецпропускам.