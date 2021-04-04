"Красная зона" карантина: что это значит и почему ее вводят

Адаптивный карантин в Украине действует с конца февраля. Все области страны распределяют по зонам , в зависимости от ситуации с коронавирусом. Самые жесткие ограничения вводятся в "красной зоне".

Адаптивный карантин

С 24 февраля в Украине начал действовать адаптивный карантин с разделением страны на четыре зоны (зеленая, желтая, оранжевая и красная). "Зеленая зона" подразумевает отсутствие ограничений, но вводится она лишь по всей стране, а не отдельно по областям. Карантин "желтой зоны" подразумевает, в частности, ограничения по времени работы для кафе и ресторанов, числу посетителей в спортзалах, кинотеатрах, театрах, магазинах, а также обязательным является масочный режим и социальная дистанция. "Оранжевая зона" не подразумевает дополнительных ограничений, но сигнализирует об ухудшении эпидситуации и угрозе попадания в "красную зону".

В каком случае вводится "красная зона"

"Красная зона" в отдельной области вводится решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе Минздрава. Ограничения вводятся через два дня после попадания региона в "красную зону".

Условием для попадания в "красную зону" является превышение двух и более показателей три дня подряд.

Речь идет о таких показателях, как:

загруженность коек с кислородом более 65%,

менее 300 тестов на коронавирус на 100 тысяч населения за семь дней,

более 60 госпитализаций на 100 тысяч населения за семь дней,

коэффициент выявления случаев коронавируса - более 20%,

рост госпитализаций за семь дней более 50%.

Решение об отмене "красной зоны" принимается если все показатели соответствуют норме пять дней подряд.

Ограничения "красной зоны"

В "красной зоне" запрещается работа кафе и ресторанов (можно обслуживать клиентов только на вынос), закрываются ТРЦ и непродовольственные магазины, спортзалы и фитнес-центры, вводятся ограничения на транспорт (вплоть до полного запрета или работы по спецпропускам), школы работают дистанционно, а компаниям рекомендуют перевести сотрудников на удаленную работу.

Отметим, решение о работе городского транспорта и работе автобусов и электричек в пределах области принимают местные власти. Работу же "Укрзализныци" по межобластным маршрутам регулирует Кабмин. В "красной зоне" по решению правительства могут быть ограничены маршруты поездов, а также посадка и высадка пассажиров.

В "красной зоне" продолжают работу продуктовые магазины, АЗС, аптеки, почта, банки, зоомагазины, ветклиники, а салоны красоты могут работать по предварительной записи.

Кто сейчас в "красной зоне"

По состоянию на 4 апреля в "красной зоне" карантина находится Киев и еще 10 областей: