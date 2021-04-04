"Червона зона" карантину: що це означає і чому її вводять

Адаптивний карантин в Україні діє з кінця лютого. Всі області країни розподіляють по зонах , залежно від ситуації з коронавірусом. Найбільш жорсткі обмеження вводяться у "червоній зоні".

Детальніше про обмеження "червоної зони" - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Адаптивний карантин

З 24 лютого в Україні почав діяти адаптивний карантин з поділом країни на чотири зони (зелена, жовта, помаранчева і червона). "Зелена зона" не передбачає обмежень, але вводиться вона лише по всій країні, а не окремо по областях. Карантин "жовтої зони" передбачає, зокрема, обмеження по часу роботи для кафе і ресторанів, числа відвідувачів в спортзалах, кінотеатрах, театрах, магазинах, а також обов'язковим є масковий режим та соціальна дистанція. "Помаранчева зона" не передбачає додаткових обмежень, але сигналізує про погіршення епідситуації та загрозу попадання в "червону зону".

В якому випадку вводиться "червона зона"

"Червона зона" в окремій області вводиться рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативою МОЗ. Обмеження вводяться через два дні після потрапляння регіону в "червону зону".

Умовою для потрапляння в "червону зону" є перевищення двох і більше показників три дні поспіль.

Мова йде про такі показники, як:

завантаженість ліжок з киснем понад 65%,

менше 300 тестів на коронавірус на 100 тисяч населення за сім днів,

більше 60 хворих на 100 тисяч населення за сім днів,

коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу - більше 20%,

зростання госпіталізацій за сім днів більше 50%.

Рішення про скасування "червоної зони" приймається якщо всі показники відповідають нормі п'ять днів поспіль.

Обмеження "червоної зони"

У "червоній зоні" забороняється робота кафе і ресторанів (можна обслуговувати клієнтів лише на винос), закриваються ТРЦ і непродовольчі магазини, спортзали і фітнес-центри, вводяться обмеження на транспорт (аж до повної заборони або роботи за спецперепустками), школи працюють дистанційно, а компаніям рекомендують перевести співробітників на віддалену роботу.

Відзначимо, рішення про роботу міського транспорту та роботу автобусів і електричок в межах області приймає місцева влада. Роботу ж "Укрзалізниці" з міжобласними маршрутами регулює Кабмін. У "червоній зоні" за рішенням уряду можуть бути обмежені маршрути поїздів, а також посадка і висадка пасажирів.

У "червоній зоні" продовжують роботу продуктові магазини, АЗС, аптеки, пошта, банки, зоомагазини, ветклініки, а салони краси можуть працювати за попереднім записом.

Хто зараз в "червоній зоні"

Станом на 4 квітня в "червоній зоні" карантину знаходиться Київ і ще 10 областей: