Кращі Комплексні VPN 2023: Супершвидкі, Захищені та Зручні

Ми дослідили понад 80 VPN-провайдерів, щоб визначити кращі VPN у 2023 році. Ми розглядали найбільш важливі інструменти, які може запропонувати VPN — надійні інструменти захисту, високі швидкості обміну даними та застосунки для всіх основних пристроїв, які повинні бути простими та зручними в користуванні, навіть для початківців. Більшість досліджених VPN не відповідають нашим високим стандартам.

3 VPN-сервіси вигідно відрізняються від інших, проте нашим фаворитом стала ExpressVPN - вона є найбільш швидкодійною VPN на ринку, дуже захищена і пропонує найкраще підтримує перегляд потокового мультимедіа та завантаження торрентів. Крім того, завдяки наявності 30-денної гарантії повернення коштів ви зможете спробувати її послуги без ризику фінансових втрат.

ExpressVPN — Найкраща VPN в загальному заліку в 2023 році.

ExpressVPN стала лідером нашого рейтингу кращих VPN у 2023 році — вона має блискавичні швидкості передачі даних, забезпечує відмінний захист та конфіденційність користувачів і дуже проста у використанні.

Цей провадер забезпечує найкращі швидкості в галузі для веб-серфінгу, перегляду потокового мультимедіа, завантаження торрентів та онлайн-ігор. Під час наших тестів сайти завантажувались однаково миттєво як при підключенні до місцевих серверів, так і до серверів, розташованих на значних відстанях, і ми мали можливість дивитись потокове відео в якості HD та 4K без будь-якої буферизації.

ExpressVPN пропонує продвинуті інструменти захисту, серед яких відмінна пряма секретність, тобто провайдер часто змінює ключі шифрування для забезпечення безпеки ваших даних, та сервери, які використовують для роботи виключно RAM-пам’ять і безповоротно видаляють всі дані при кожному перезапуску. Компанія має політику відмови від реєстрації дій користувачів, яка пройшла незалежні аудити і була повністю підтверджена. Крім того, ви отримуєте повний захист від витоків даних через WebRTC, DNS та IPv6.

І останнє, але не за значенням, ExpressVPN має застосунки для всіх основних операційних систем, в тому числі для Android, iOS, Windows та macOS, і спеціалізований застосунок для маршрутизаторів. Всі застосунки компанії дуже зручні в користуванні — в них сервери організовані по регіонам розміщення, що значно спрощує пошук серверу в потрібному регіоні, , і всі вони дозволяють створювати ярлики для доступу до улюблених сайтів та застосунків в один дотик.

Ціни на тарифні плани ExpressVPN починаються від 6,67 $ на місяць. Всі тарифні плани захищені 30-денною гарантією повернення коштів, тому ви зможете спробувати сервіс без ризику фінансових втрат .

Private Internet Access (PIA) — Гнучка VPN з надійною системою захисту

Private Internet Access має застосунки для мобільних пристроїв та ПК, які дозволяють налаштовувати велику кількість параметрів. Але вони чудово працюють і з налаштуваннями параметрів по замовченню, тому вам не доведеться перейматися з цим питанням, якщо не маєте такого бажання, однак досвідчені користувачі отримують майже безмежні можливості. Наприклад, ви можете змінювати налаштування проксі-серверу, призупиняти VPN-з’єднання на визначений період часу, змінювати зовнішній вигляд та схему розміщення елементів застосунку. Крім того, це одна з небагатьох VPN, яка дозволяє вам перемикатися між 128-бітним та 256-бітним шифруваннями AES.

Провайдер забезпечує високі швидкості передачі даних. Під час наших тестів, і сайти, і відео в HD-якості завантажувались однаково швидко і без затримок. Ми не помічали жодної буферизації під час перегляду відео в якості HD та 4K, навіть якщо ми його прокручували.

Продвинуті інструменти захисту PIA включають відмінну пряму секретність, сервери, які працюють виключно на RAM-пам’яті, повний захист від витоків даних та перевірену політику відмови від реєстрації дій користувачів, яка була доведена в суді. Чудовим фактом є те, що застосунки сервісу мають відкритий вихідний код, тому всі бажаючі можуть перевірити його на наявність помилок чи недоліків, а також те, що компанія регулярно публікує звіти про прозорість діяльності, в яких зазначають всі офіційні запити, отримані компанією від урядових та неурядових організацій, і як вона на них відреагувала.

Private Internet Access це дуже приваблива VPN, а ціни на тарифні плани починаються від 2,11 $ на місяць. Компанія також підкріплює всі свої тарифні плани 30-денною гарантією повернення коштів.

CyberGhost VPN — Зручна та Проста VPN (Чудова для початківців)

CyberGhost VPN є дуже простою в користуванні, тому ми рекомендуємо її всім, хто тільки починає використовувати VPN. Застосунки сервісу дуже чіткі та мають просту навігацію , крім того вони містять корисні пояснення важливих налаштувань та інструментів, хоча причин змінювати щось немає, оскільки налаштування за замовчуванням забезпечують чудовий захист.

Однією з найкращих характеристик CyberGhost є наявність інструментів автоматизації — ви можете налаштувати автоматичне підключення до певного серверу під час запуску, автоматичний запуск застосунків після підключення до серверу, або налаштувати підключення до серверу при запуску певного застосунку.

Швидкості передачі даних CyberGhost чудово забезпечують всі види розваг та роботи в Інтернеті. Незалежно від того, до якого серверу ми підключались, місцевого чи розташованого на значній відстані, ми не помічали буферизації під час перегляду відео в якості HD або 4K, чи затримок, які руйнують гру, під час сесій онлайн-ігор з багатьма гравцями, наприклад Dota 2.

Сервіс також є дуже захищеним. Він використовує як пряму секретність, так і сервери, які працюють за рахунок виключно RAM-пам’яті. Політика компанії щодо відмови від реєстрації дій користувачів успішно пройшла незалежний аудит. До того ж, компанія щоквартально публікує звіти про прозорість.

На нижній межі, ціни на тарифні плани CyberGhost VPN починаються від 2,03 $ на місяць. Місячні тарифні плани захищені 14-денною гарантією повернення коштів, а річні - щедрою 45-денною гарантією.

Коротке Порівняння Кращих VPN 2023 року

ExpressVPN Private Internet Access CyberGhost VPN Початкова Ціна 6,67 $/міс 2,11 $/міс 2,03 $/міс Кількість країн з серверами Понад 100 (серед яких і Україна) Понад 90 (серед яких і Україна) Понад 100 (серед яких Україна та РФ) Підтримка трансляції потокового контенту Netflix: Amazon: Disney+: Hulu: BBC: Netflix: Amazon: Disney+: Hulu: BBC: Netflix: Amazon: Disney+: Hulu: BBC: Кількість країн з P2P-серверами Понад 100 Понад 90 Понад 75 Працює в країнах з цензурою (Іноді) Кількість Одночасно Підключених Пристроїв До 8 Необмежена 7 Гарантія повернення коштів 30 днів 30 днів 45 днів (лише довготермінові тарифи)

Як обрати кращу за всіма характеристиками VPN у 2023 році

Знайдіть VPN з надійними інструментами захисту та конфіденційності Якісна VPN повинна мати стандартні інструменти захисту, такі як 256-бітне шифрування AES військового рівня, політику відмови від реєстрації дій користувачів та функцію автоматичного аварійного відключення (відключає вас від Інтернету в разі несподіваного розірвання підключення до VPN). Ми перевірили, щоб всі рекомендовані нами VPN мали захист від витоків даних та захищені VPN-протоколи, такі як OpenVPN та WireGuard.

Тест на дійсно високі швидкості. Всі VPN знижують певним чином швидкість вашого з’єднання через процес шифрування даних, тому звертайте увагу, в першу чергу, на ті сервіси, які спроможні підтримувати швидкості обміну даними на рівні, достатньо високому для забезпечення безперебійної трансляції потокового мультимедіа, завантаження торрентів, онлайн-ігор та веб-серфінгу.

Звертайте увагу на розмір серверної мережі. Велика серверна мережа дозволяє вам уникати переповнених серверів та знаходити сервер, розташований поблизу, для забезпечення найвищих швидкостей.

Обирайте VPN, які мають застосунки, зрозумілі навіть для початківців. Завантаження та встановлення застосунку VPN на ваш пристрій не повинно тривати більш, ніж 2-3 хвилини. VPN повинна також мати простий пошук та підключення до будь-якого серверу.

Звертайте увагу на якість служби підтримки. Обізнана та швидкодіюча служба підтримки має вирішальне значення для вирішення будь-яких проблем, що можуть виникнути. Всі рекомендовані нами VPN пропонують цілодобовий «живий» чат служби клієнтської підтримки, який ідеально підходить для вирішення термінових проблем з VPN.

Обирайте VPN, яка пропонує чудове співвідношення ціни та якості. Відмінні VPN, як ті, що ми рекомендуємо, мають обґрунтовану політику ціноутворення, пропонують безліч додаткових функцій та інструментів, і підкріплюють свої тарифні плани гарантією повернення коштів.

Причини використовувати VPN

Доступ до контенту з географічним блокуванням. VPN приховує ваше реальне місцезнаходження від веб-сайтів та різних сервісів шляхом призначення вам IP-адреси, яка відповідає регіону розміщення серверу, до якого ви підключились. Це дозволяє вам отримати доступ до широкого асортименту контенту.

Подолання цензури. VPN, яка використовує технологію обфускації, маскує ваш VPN-трафік таким чином, що він виглядає як звичайний Інтернет-трафік, завдяки чому ви зможете насолоджуватись вільним та відкритим Інтернетом в країнах, які обмежують використання VPN та встановили цензуру на доступ до Інтернету. Цей інструмент також стає в нагоді при подоланні обмежень, встановлених в шкільних чи офісних мережах.

Надійна безпека та захист конфіденційності. VPN шифрують ваші дані, тому ніхто не зможе їх прочитати. Це особливо важливо під час користування незахищеними публічними Wi-Fi-мережами, оскільки через шифрування кіберзлочинцям буде важко зламати ваше підключення та викрасти важливу інформацію, таку як дані платіжної картки чи паролі. Шифрування від VPN також не дозволяє стороннім організаціям, таким як уряд, ваш Інтернет-провайдер або рекламні агенції, відстежувати які сайти ви відвідували, чи які файли завантажили.

Уникнення обмеження швидкості підключення Інтернет-провайдером. Деякі Інтернет-провайдери обмежують швидкість підключення, коли помічають активність, яка вимагає значного використання перепускної спроможності, такої як перегляд потокового відео або онлайн-ігри. Однак, через те, що VPN шифрує ваш тарфік, ваш Інтернет-провайдер не може бачити, що ви робите в Інтернеті і не може обмежити вашу швидкість на підставі того, що ви робите.

Як встановити та користуватись VPN

Завантаження та встановлення VPN. Відвідайте сайт провайдера та оформіть передплату на VPN. Довготермінові тарифні плани, зазвичай, пропонують краще співвідношення ціни та якості. Потім, завантажте застосунок провайдера з його офіційного сайту або магазину застосунків вашого пристрою, та слідуйте інструкціям на екрані для завершення встановлення. Зазвичай, це займе у вас 2-3 хвилини. Підключіться до VPN-серверу Для отримання максимально можливої швидкості, краще обирати сервер, розташований поблизу. Потім натисніть кнопку підключення. Тепер ви можете захищено працювати або розважатися в Інтернеті. Це і все! Тепер всі ваші дії в Інтернеті будуть захищені VPN.

Чи законно використовувати VPN?

Користування VPN є абсолютно легальним в більшості країн, проте використовувати VPN для здійснення або приховування протиправних дій, таких як завантаження піратського контенту, або викрадення чужого контенту, незаконна торгівля, вчинення шахрайства, хакерство, погрози іншим користувачам, є порушенням закону.

Крім того, є країни, де VPN заборонені, як в Туркменістані та Ірані, або їх використання суворо регулюється, як в Китаї. Законодавство, яке регулює використання VPN, може змінитися дуже швидко, тому ми рекомендуємо ознайомитись з місцевими законами перш, ніж почати користуватися VPN-сервісом.

Підсумок

Використання VPN є найкращим способом захистити ваше підключення до Інтернету, як в демократичних країнах, так і тих, де є цензура. VPN забезпечують анонімність ваших дій, допомагають уникнути обмеження швидкості та отримати доступ до контенту з географічним обмеженням.

І хоча більшість VPN, присутніх на ринку, надають повільні швидкості, не забезпечують захист та конфіденційність, складні у використанні і просто не мають багатьох стандартних інструментів, які ви сподіваєтесь зустріти в якісної VPN, ви знайшли декілька дуже гарних сервісів.

Нашим фаворитом серед VPN у [current date format=“year”] році стала ExpressVPN — вона блискавично швидка, дуже захищена, проста й зручна в користуванні та має безліч додаткових інструментів.