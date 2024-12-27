Кращі благодійні проєкти року. Як бізнес змінює суспільство через соціальну відповідальність

В умовах війни та невизначеності, український бізнес не лише продовжує свою діяльність, але й активно підтримує суспільство через масштабні благодійні проєкти. Кожна ініціатива не лише приносить реальну допомогу вразливим групам населення, а й стає потужним рушієм для відбудови країни. У цьому спецпроєкті ми висвітлимо найбільш вражаючі приклади соціальної відповідальності від Нової пошти, IDS Ukraine, "Подорожника", "Аврори", АНЦ та "Кусум", які протягом року реалізували благодійні ініціативи, спрямовані на допомогу армії, постраждалим від війни, дітям, підтримку медустанов та захист довкілля.

Нова пошта: підтримка армії, безбар’єрність і благодійність для суспільства

Нова пошта продовжує реалізовувати масштабні благодійні проєкти. У 2024 році компанія сфокусувалась на підтримки Сил Оборони України, гуманітарній допомозі, розвитку спорту та створенні безбар’єрного середовища. Всього на благодійні проєкти у цьому році компанія спрямувала близько 1,9 млрд грн

Серед ключових ініціатив — проєкт "РЕБнемо так РЕБнемо. Зібʼємо ворога з пантелику", який Нова пошта реалізує спільно з фондом "Повернись живим". Метою є збір 300 мільйонів гривень на посилення протиповітряної оборони України.

Станом на сьогодні вдалось зібрати 110 мільйонів гривень, а Повітряні сили ЗСУ вже отримали першу партію обладнання. Кожен донат, який надходить на рахунок проєкту, Нова пошта подвоює. Тобто якщо ви пожертвували 100 грн, то компанія додасть ще 100 грн. Якщо сума пожертви склала 50 000 грн, 500 000 грн або навіть мільйон — стільки ж перерахує й компанія.

Також Нова пошта збудувала сучасне модульне містечко для реабілітації військових та цивільних. Це спільний проєкт Рівненської ОДА, Нової пошти та обласної ради. Вартість будівництва склала 25 млн грн. Воно знаходиться у Рівненській області та складається з 10 будинків, оснащених усім необхідним для комфортного проживання.

Кожен будинок розрахований на проживання двох людей, усі вони облаштовані з урахуванням потреб людей з інвалідністю — широкими дверними прорізами, пандусами, поручнями з системами безпеки з візуальними й вібраційними сигналами для людей з порушенням слуху та зору.

Нова пошта має на меті створити безбар’єрне середовище в Україні, де було б комфортно як людям з інвалідністю, так і батькам з візочками і іншим маломобільним групам населення. Компанія багато робить для досягнення цієї мети.

Зокрема, відкрила перше в Україні повністю безбар’єрне відділення у Києві, яке враховує потреби людей з інвалідністю, порушеннями зору та слуху, тощо. Також компанія провела перший безбар’єрний марафон у Києві, в якому взяли участь 5000 осіб із 40 країн, включаючи маломобільні групи.

"Ми виросли у середовищі, яке відсторонено ставилося до людей з інвалідністю. Ними не опікувались, на їх потреби не зважали, їх голос не чули. Їх оточення робило помилки, бо не знало, як поводитися правильно. Нас цьому просто не вчили. Та ми залишаємо радянську спадщину у минулому. Сьогодні ми живемо зовсім в іншій державі. У державі, в якій кожен громадянин, з інвалідністю чи без, видимий суспільству та живе повноцінним життям", — зазначила директорка з управління репутацією групи компаній NOVA Олена Плахова.

Крім того, цього року Нова пошта запустила проєкт "Грай за Україну", який триває в Україні, Польщі та Німеччині та вже об’єднав понад 40 тисяч українців. У рамках проєкту учасники можуть розповісти про свої досягнення та поділитись власними перемогами, щоб отримати червоний тенісний м’яч з автографом Еліни Світоліної, яка є амбасадоркою проєкту. А двоє авторів найкращих історій зустрінуться з нею особисто. Лімітовану серію червоних тенісних м’ячів з автографом було випущено спеціально під проєкт— як символ єднання і важливості діяти.

"Кожен з нас потрібен Україні. Ми маємо не втрачати зв’язок і посилювати голос один одного, тому що це голос України у світі. Хтось проходить реабілітацію після поранення і робить перший крок на протезах. Хтось відкриває свій бізнес за кордоном. Хтось знаходить сили продовжувати навчання з укриття, під звук сирен повітряної тривоги. Кожна така історія цінна, все це і є Україна, яка йде до спільної мети — перемоги", — додає Олена Плахова.

Одним із пріоритетних напрямків для компанії цьогоріч залишається й допомога українському суспільству в умовах війни. Гуманітарна Нова пошта, яка вже 10 років є логістичною опорою для 2679 фондів та організацій, продовжує розвиватись і охоплювати все більшу кількість людей.

За 10 років роботи програми було доставлено 120 тисяч тонн гуманітарних вантажів і понад 2,7 мільйона посилок. Ще одним важливим проєктом став запуск подкасту "Варті". Це перший CSR-подкаст від Гуманітарної Нової пошти. Разом з волонтерами компанія говорить про виклики та труднощі, цікаві кейси, збори і все, чим зараз живе волонтерська спільнота.

"Ми хочемо створити майданчик, де волонтери у відкритому діалозі з бізнесом зможуть обмінюватись інсайтами, актуальними проблемами і разом шукати шляхи їх вирішення. Зокрема, разом із Школою бізнесу Нової пошти, ми запустили курс для волонтерів, щоб підтримати їхню важливу діяльність", — наголосили в компанії.

IDS Ukraine: масштабні гуманітарні проекти та понад 130 тисяч літрів питної води для тих, хто цього потребує

З початку повномасштабного російського вторгнення компанія IDS Ukraine та її бренди реалізовують великий пакет гуманітарних ініціатив. Загальна сума благодійної допомоги вже перевищила 450 млн грн.

Одним із найбільш помітних проєктів 2024 року стала ініціатива "Спільна спрага" від ТМ "Моршинська", реалізована під гаслом "Крокуй. Допомагай!". Цей проєкт об'єднав людей для досягнення спільної мети: рухатися, відновлюватися і цим допомагати тим, хто потребує якісної питної води.

Усі охочі мали можливість завантажити безкоштовний мобільний застосунок і приєднатися до челенджу "Спільна спрага". Учасникам потрібно було лише ходити пішки, а компанія перетворювала щоденні 8000 кроків на 2 літри благодійної бутильованої води. Цю воду передавали тим, хто її потребував найбільше: у госпіталі, мешканцям деокупованих територій і всім, хто обмежений у доступі до якісної питної води в Україні.

У підсумку, за час реалізації проєкту користувачі зробили вражаючі 603 706 709 кроків, які перетворилися на 137 000 літрів якісної води. Це стало чудовим свідченням сили спільноти та важливості допомоги одне одному у складні часи.

Також до пріоритетних напрямків благодійної допомоги IDS Ukraine належить підтримка регіонів і громад, які страждають від нестачі питної води через руйнування інфраструктури; допомога ветеранам, зокрема фінансова підтримка центру реабілітації NextStep; безкоштовне постачання гуманітарної води для державних рятувальних і протипожежних служб, лікарень і медиків; забезпечення мобілізованих колег та їхніх підрозділів амуніцією й обладнанням.

З 2014 року компанія надає системну допомогу, створивши екосистему для постійної співпраці з фондами, громадськими та волонтерськими рухами. Станом на сьогодні IDS Ukraine співпрацює з понад 200 такими організаціями для розподілу благодійної допомоги.

З моменту початку російського вторгнення IDS Ukraine реалізувала широкий пакет гуманітарних ініціатив загальним обсягом понад 450 млн грн, включаючи фінансову підтримку, надання питної води та мобільних очисних установок для води громадам, які постраждали через руйнування дамби Каховської ГЕС. Допомогу також отримують військові та цивільні шпиталі, підрозділи ЗСУ, мешканці деокупованих територій, де зруйнована базова інфраструктура та відсутній доступ до питної води.

"IDS Ukraine завжди готова прийти на допомогу в критичних ситуаціях. Торік, долаючи наслідки варварського підриву дамби Каховської ГЕС ворогом, ми стали активними учасниками гуманітарної місії, організованої за сприяння Офісу президента й у співпраці з військовими адміністраціями. Наша команда протягом місяця безкоштовно поставила на Херсонщину 5 млн літрів питної води, загальна вартість якої склала 35 млн грн. Крім того, ми закупили та встановили дві мобільні очисні станції, які щомісяця забезпечують потреби людей у питній воді обсягом понад 1,6 млн літрів", — прокоментували в компанії співпрацю з державними органами.

IDS Ukraine також системно надає допомогу підрозділам Державної служби з надзвичайних ситуацій у всіх регіонах країни. Наприклад, компанія доставила запаси питної води для рятувальників підрозділу ДСНС Києва, медичних працівників і волонтерів, які активно працювали над розбиранням завалів і допомагали постраждалим після руйнівного влучання ворожої ракети в столичний Охматдит.

"Наша підтримка не залишається непоміченою: ми регулярно отримуємо офіційні подяки за підтримку рятувальників, військових і цивільного населення потерпілих регіонів. Віримо, що наш внесок у стабілізацію ситуації та боротьбу з наслідками ворожих атак є важливим кроком на шляху до відновлення та допомоги тим, хто цього потребує", — наголосили в компанії.

Мережа аптек "Подорожник": від "Формули зв’язку" до підтримки ветеранів

Мережа аптек "Подорожник" у 2023 році реалізувала масштабні благодійні ініціативи, спрямовані на підтримку Збройних Сил України, волонтерів та громадян, постраждалих від війни. Це стало ще одним доказом того, як бізнес може впливати на соціальні зміни та об’єднувати суспільство задля спільної мети.

Однією з найвагоміших ініціатив року став проєкт "Формула зв’язку", реалізований у співпраці з благодійним фондом "Повернись живим". Метою проєкту є зібрання 20 мільйонів гривень на уніфіковані засоби зв’язку для передових авіанавідників п'яти підрозділів Армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ.

Кожен клієнт мережі аптек може долучитися до проєкту, придбавши спеціальні колекційні магніти, які символізують елементи амуніції авіанавідників. Магніти інтерактивні: чотири з них складаються у цілісне панно, яке відображає спільну роботу над забезпеченням українських захисників. Частина коштів із кожного магніта спрямовується на реалізацію ініціативи, що дозволяє кожному зробити внесок у підтримку армії.

Протягом року "Подорожник" також активно підтримував військових і цивільних у різних форматах. Компанія передала для потреб ЗСУ понад 70 одиниць спеціалізованого транспорту, включно з каретами швидкої допомоги та позашляховиками. В межах ініціативи "Від малого до великого" клієнти мережі мали змогу придбати іграшкові пікапи, які є копіями реальних автомобілів, переданих на фронт. Частина коштів із продажу цих іграшок спрямовувалася на збільшення кількості реальних автомобілів для ЗСУ.

Окрім допомоги армії, компанія приділяє значну увагу підтримці працівників мережі, які захищають країну. На сьогодні "Подорожник" підтримує родини співробітників, які перебувають на фронті, а також задовольняє запити мобілізованих працівників щодо необхідного обладнання та амуніції.

Важливим напрямом діяльності є співпраця з проєктом "Ліга Нескорених", спрямованим на підтримку українських ветеранів та учасників "Ігор Нескорених". Мережа аптек надає допомогу спортсменам-ветеранам, таким як Віктор Легкодух, забезпечуючи їх необхідними ліками та засобами для відновлення. Також компанія спонсорує благодійні спортивні заходи, серед яких забіги для збору коштів на підтримку військових і ветеранів.

Компанія бере участь у міжнародних проєктах, одним із яких є ініціатива Uнайти від United24. Завдяки клієнтам аптек вдалося зібрати понад 1,6 мільйона гривень на гуманітарне розмінування звільнених територій України, що суттєво сприяло забезпеченню безпеки для місцевого населення.

Загалом у 2023 році мережа аптек "Подорожник" надала допомогу на суму понад 51 мільйон гривень. Ця підтримка охопила передачу спецтранспорту, медикаментів, дронів, амуніції, а також співпрацю з благодійними фондами та організаціями.

"Аврора": гранти для ветеранів і підтримка громад

З початку повномасштабного вторгнення мережа мультимаркетів "Аврора" активно реалізує благодійні ініціативи, спрямовані на підтримку українського суспільства, Сил оборони, ветеранів та місцевих громад. Соціальна відповідальність є невід'ємною складовою корпоративної культури компанії, що відображається як у внутрішніх, так і зовнішніх проєктах.

Одним із ключових напрямів діяльності компанії у 2024 році стала підтримка ветеранів. Зокрема, грантова програма "Траєкторія" сприяла професійному розвитку ветеранів і членів їхніх сімей. За підсумками навчання та представлених бізнес-проєктів 50 фіналістів отримали по 100 000 гривень для започаткування або вдосконалення власної справи.

"Наша мета — не дублювати зусилля інших, а обирати проєкти, які відповідають нашим пріоритетам. Сьогодні у фокусі — підтримка Сил оборони, реабілітація ветеранів, зокрема через спорт, та підтримка українських виробників", — зазначають у компанії.

Ця програма принесла компанії "Аврора" міжнародне визнання — золоту нагороду Partnership for Sustainability Award 2024 у номінації "Економічний розвиток".

Крім того, мережа співпрацює з національним центром реабілітації Superhumans Center, сприяючи фізичному та емоційному відновленню ветеранів. Компанія також підтримала Всеукраїнський тур адаптивних видів спорту, в рамках якого понад 1 200 ветеранів взяли участь у змаганнях у різних регіонах України. Такі ініціативи допомагають ветеранам фізично та емоційно відновитися, а також сприяють їхньому соціальному залученню.

"Щоб проєкти цих організацій мали успіх, необхідно забезпечити їхню операційну підтримку. Це включає не лише управління і фінансування основних напрямів діяльності, але й покриття таких витрат, як виплата зарплат працівникам, сплата податків, оренда офісів і складів, а також супровідних витрат", — говорять в "Аврорі".

"Аврора" активно допомагає Силам оборони України через благодійні акції та фінансову підтримку. Компанія переказала 3,2 млн грн у фонд Repower для психологічної реабілітації військових медиків, а також провела акцію "Незламний донат", яка дозволила зібрати 6,7 млн грн на реабілітацію медиків. Ще однією вагомою ініціативою став збір коштів для проєкту UNITED24, результатом якого стала передача 35 морських дронів для СБУ.

Окрім цього, "Аврора" підтримує військову школу "Боривітер", допомагає у навчанні тактичної медицини, а також передає кошти на потреби армії, включаючи роботизовані дрони для ЗСУ. У співпраці з ГО "Землячки" компанія допомагає жінкам-військовим, забезпечуючи їх спеціальним обмундируванням та медичними засобами.

Компанія також активно підтримує місцеві громади та малий і середній бізнес. У межах грантової програми "Аврора для підприємців", що реалізується спільно з Forbes Україна, було виділено 10 млн грн на розвиток українських виробників товарів. "Ми прагнемо взаємодії, а не просто передачі ресурсів, тому підтримуємо окремі організації, допомагаючи їм масштабувати свою діяльність. Такий підхід дозволяє використовувати експертизу партнерів, що є для нас більш ефективним, ніж створення власного фонду", — наголошують у компанії.

Не менш важливою ініціативою стала корпоративна донорська програма, яка об'єднала співробітників мережі. У 2024 році донори компанії здійснили 878 донацій крові, а загалом — понад 1 800, що допомогло врятувати понад 5 400 життів.

Мережа також робить внесок у підтримку місцевих громад через податкові надходження: за три квартали 2024 року компанія сплатила 4,5 млрд грн податків у бюджети місцевих громад.

Загалом у 2024 році мережа мультимаркетів "Аврора" переказала понад 440 млн грн на благодійність, демонструючи відповідальний підхід до соціальних викликів та ефективну взаємодію з партнерами.

"АНЦ": понад 120 млн гривень на благодійність і підтримку ЗСУ та суспільства

Мережа аптек "АНЦ" у 2024 році активно реалізовувала благодійні ініціативи, спрямовані на підтримку військових та українського суспільства в умовах війни.

Так, з початку повномасштабного вторгнення компанія перерахувала на благодійність понад 120 мільйонів гривень, з яких лише у 2024 році — понад 35 мільйонів гривень для потреб військовослужбовців, лікарень та вразливих верств населення.

Одним із важливих напрямів діяльності "АНЦ" є підтримка Збройних сил України. Компанія закриває локальні потреби військових формувань і співпрацює з великими благодійними фондами, такими як "Фонд Сергія Притули", "Повернись живим", UNITED24, "Разом для України" та "Госпітальєри".

У партнерстві з БаДМ та OPTIVITA UKRAINE під об’єднанням "ФАРМСИЛА" компанія передала понад 150 дронів для потреб ЗСУ. Щоб залучити більше людей до підтримки армії, "АНЦ" запустила ініціативу "Кешбек за донат" разом із фондом "Повернись живим". Клієнти, які роблять донати на сайті anc.ua, отримують 1% кешбеку на бонусний рахунок ЛАЙК, що дозволяє придбати ліки та товари для здоров’я в аптеках "АНЦ", "Копійка" та "ШАР@".

Компанія також реалізовує масштабну гуманітарну допомогу. За підтримки "Благодійного фонду Сергія Притули" компанія придбала апарати штучної вентиляції легень на суму понад 46 мільйонів гривень і передала їх лікарням у Сумській, Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях.

До прифронтових лікарень та військових шпиталів компанія регулярно постачає необхідні ліки, а також підтримує жителів прифронтових регіонів та переселенців фінансово і через надання гуманітарних наборів. У Харкові, Сумах і Херсоні мережа роздає "Пакунки турботи", що включають необхідні ліки та товари першої потреби, сприяючи підтримці здоров’я місцевого населення.

Особливу увагу компанія приділяє співробітникам, мобілізованим до лав ЗСУ. На сьогодні це 108 осіб, з яких 16 — жінки. "АНЦ" забезпечує їхні підрозділи необхідною військовою амуніцією, включаючи бронежилети, каски, тактичні окуляри, форму, рюкзаки та ліки, надаючи підтримку за індивідуальними запитами.

"АНЦ" також активно співпрацює з державними установами та міжнародними організаціями. Участь у програмах "Національний кешбек" і "Зимова єПідтримка" допомагає забезпечити соціальний захист та підтримку населення. Співпраця у сфері ментального здоров’я та охорони здоров’я є важливою складовою зусиль компанії у воєнний час.

Завдяки цим ініціативам мережа аптек "АНЦ" робить значний внесок у підтримку країни та суспільства, демонструючи приклад соціальної відповідальності бізнесу в складні часи.

"Кусум": "Школа обізнаності", допомога дітям та армії

У 2024 році група компаній "Кусум" у партнерстві із Сумською місцевою організацією Українського Червоного Хреста реалізувала два масштабні проєкти — "Школа обізнаності" та "Безпечні канікули". Їхня мета полягала у підвищенні рівня безпеки дітей і молоді, а також формуванні навичок самозахисту в умовах війни.

"Школа обізнаності" зосередилася на навчанні українців базовим життєво важливим навичкам. Програма охоплювала першу медичну допомогу, зокрема дії у разі кровотеч, опіків чи втрати свідомості. Значну увагу приділили мінній безпеці, роз’яснюючи, як розпізнати вибухонебезпечні предмети, уникати ризиків і повідомляти про них компетентні органи.

Для психологічної підтримки учасників, як дорослих, так і дітей, проводили заняття, спрямовані на управління стресом та емоційною напругою. Особливість проєкту полягала у використанні інтерактивних форматів, зокрема моделювання надзвичайних ситуацій, що дозволило учасникам отримати практичний досвід. Завдяки співпраці волонтерів Червоного Хреста та професійних інструкторів навчання проходило в доступній та захопливій формі.

Проєкт "Безпечні канікули", проведений у літній та осінній періоди, створив інформативне дозвілля для школярів віком 11–14 років. Програма охоплювала правила поведінки під час надзвичайних ситуацій, як-от евакуація під час обстрілів чи пожеж, а також основи дорожнього руху та безпечного переходу доріг. Значну увагу приділили питанням особистої гігієни, здорового харчування і кібербезпеки, навчаючи дітей уникати небезпек в інтернеті.

Учасники також здобували навички надання першої допомоги, включаючи правильне накладання пов’язок та техніку серцево-легеневої реанімації. Лекції доповнювалися інтерактивними вікторинами, практичними завданнями та рольовими іграми, які зробили навчання цікавим і корисним.

Завдяки таким ініціативам сотні дітей отримали знання та практичні навички, що підвищують їхню безпеку та готують до реалій життя в умовах війни. Компанія "Кусум" і Червоний Хрест продемонстрували ефективну співпрацю бізнесу та громадських організацій, створюючи безпечніше середовище для молоді та громад.

Крім цих освітніх проєктів, "Кусум" продовжує підтримувати Збройні сили України, забезпечуючи їх необхідним обладнанням, спорядженням, лікарськими засобами та ремонтом автотранспорту.

Загальна сума допомоги та інвестицій у соціальну сферу, наданих компанією з початку повномасштабного вторгнення, вже перевищила 5 млн доларів США.